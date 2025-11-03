Aún quedan bonos comerciales en Castelló. En un día se vende el 80% del total

Castelló ha agotado este lunes en solo un día más de 600.000 euros en bonos comerciales con motivo de la campaña Abonem Castelló que ha arrancado a las 10.00 horas. A esa hora, los compradores han terminado con los cupones hasta los 400.000 euros, si bien por la tarde a las 16.00 horas han gastado la mitad de lo que estaba previsto, es decir, 200.000 euros, lo que ha supuesto el 80% de los 800.000 euros totales que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía en esta iniciativa para dinamizar las compras en el comercio de proximidad.

Por este motivo, la campaña sigue abierta y los interesados pueden comprar bonos de 10, 25, 50 y 100 euros y que podrán canjearlos por el doble de su valor.

Ha sido un ritmo más pausado, lo que ha permitido una experiencia de compra más fluida y un mejor funcionamiento de la plataforma. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Castelló a través de la concejalía de Comercio y Consumo y organizada en colaboración con Confecomerç, consolida a Abonem Castelló como una de las campañas más esperadas por los consumidores y como una herramienta eficaz para dinamizar el comercio local y reforzar la economía de proximidad. La respuesta ciudadana demuestra, una vez más, la confianza y el compromiso de los castellonenses con sus establecimientos de referencia, que son parte esencial del tejido social y económico de la ciudad, según explicó el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.

«En solo unas horas, la ciudadanía ha vuelto a demostrar su implicación con el comercio local. La venta completa de la tanda matinal en poco más de una hora refleja el enorme interés por esta campaña y el valor que los vecinos otorgan a apoyar a los negocios de proximidad», dijo Vidal. El edil también señaló que por la tarde el proceso, que moviliza un total de 1,6 millones de euros, fue «más pausado, lo que ha permitido que más personas pudieran acceder sin saturaciones, comprar con comodidad y que la web funcionara de forma más estable». Finalmente, Vidal subrayó que «este equilibrio entre rapidez y accesibilidad demuestra que la planificación de dos turnos ha sido una decisión acertada para facilitar la participación y garantizar un reparto más equitativo».