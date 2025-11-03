¿Quieres ser solidario y disfrutar de un vermut? No te pierdas esta iniciativa en Castelló

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Castelló, Clara Adsuara, ha recibido a representantes de la entidad Diables de Castelló, organizadores de la sexta edición del Vermut Solidario, que acogerá la plaza Mayor el próximo sábado 8 de noviembre, para presentar oficialmente el cartel del evento, que ha sido diseñado por la castellonense Lucía Navarro, junto a miembros de la Asociación ALUDME SYSTONIA.

Presentación del vermut solidario en Castelló. / Mediterráneo

La edil ha informado de que esta cita, que arrancará a las 11.00 horas hasta las 23.00 horas y contará con conciertos de diferentes grupos locales, entregará el 100% de la recaudación a la Asociación ALUDME SYSTONIA. Es una asociación sin ánimo de lucro cuya labor fundamental es ayudar a todas las personas afectadas por distonía, un trastorno neurológico, que se caracteriza por provocar contracciones musculares involuntarias).

Así pues, la edil ha instado a castellonenses y visitantes a que el próximo sábado se acerquen a la plaza Mayor y participen “por una buena causa”, ya que señala “gracias a lo que se recaude se podrá seguir avanzando en la investigación para ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad”.