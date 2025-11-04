Estas son las actuaciones más relevantes para hacer de Castelló una ciudad más accesible

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido este martes con los integrantes de Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana en el salón de plenos y en el encuentro ha participado también la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara. Durante el encuentro, la primera edila se ha interesado por la labor que viene desarrollando la ONCE a lo largo de los años y ha insistido en que “sois todo un referente en la lucha por la igualdad de oportunidades. Amparáis, y sois guía y esperanza para muchas familias. A ambos, al Ayuntamiento y a la ONCE nos une el trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque queremos que Castellón sea ejemplo de inclusión, ‘El Castellón de Todos y Todas’, un Castellón plural que no discrimina a nadie por ser diferente y que avanza en la eliminación de barreras, para ello trabajamos con el compromiso de adaptar los semáforos a las personas invidentes, así como el acceso al empleo y la integración del colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad”.

Por su parte el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llin, y el delegado de la Organización, José Manuel Pichel, han explicado a las representantes municipales el modelo organizativo del Grupo Social ONCE.

La alcaldesa de Castelló durante el acto, este martes. / Mediterráneo

Además, los responsables de la ONCE del ámbito han informado a la alcaldesa de los asuntos más relevantes que interesan al Grupo Social ONCE en la ciudad de Castellón y su área de influencia.

En este sentido “desde el gobierno de Castellón estamos dando pasos importantes como la creación de itinerarios accesibles en la Zona de Bajas Emisiones a la que nos obliga la Unión Europea, para que todos los castellonenses puedan pasear de forma segura; hemos adaptado los Mercados Municipales con la incorporación de códigos para que las personas invidentes puedan tener más facilidades; también colaboramos en la Romería inclusiva y en los desayunos a ciegas, que hemos celebrado recientemente y con las mascletaes inclusivas, para que todos los colectivos que trabajan por la inclusión se sientan participes de nuestras fiestas fundacionales y de la vida social de la ciudad”, ha añadido la primera edil.

Por otra parte, la alcaldesa ha hecho especial hincapié en “la apuesta que desde el gobierno municipal estamos haciendo por el empleo público para las personas con discapacidad”, refiriéndose al 10% de plazas reservadas en el Plan Propio de Empleo (PPE)”, recordando que “el empleo es la mejor política social”.

Por su parte, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana ha señalado que la ONCE en Castellón, dirigida por Jimena Sánchez y Manuel Ruiz, atiende a un total de 500 personas con deficiencia visual grave y ceguera mediante el trabajo de un equipo de profesionales en el que se integran profesores especializados, técnicos de rehabilitación, instructores tiflotécnicos, promotores braille, psicólogos, trabajadores sociales, especialista de apoyo al empleo y animador sociocultural.

Además, la ONCE en Castellón trabaja por la accesibilidad universal y por avanzar en los derechos de las personas con discapacidad en colaboración con las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad.