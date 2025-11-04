Sin casa, sin dinero y con okupas en Castelló

En ocasiones, la solución para un problema se puede convertir en una maldición. Una concatenación de reveses puede poner a una persona al borde de la desesperación, como bien sabe Manuel Fernández Morcillo que ha visto cómo de tener la certeza de poder pagar la hipoteca en breve, ha pasado a afrontar una situación límite en la que no puede ni pagar los gastos mensuales.

Manuel Fernánez posa ante la finca que le expropiaron para construir la ronda oeste de Castelló. / Manolo Nebot

Su historia comienza en agosto del pasado año, cuando el Ayuntamiento de Castellón inició los trámites de expropiación de los terrenos donde se debe construir la futura ronda oeste. La familia de Manuel posee una finca en la Quadra Natora, que era propiedad de sus suegros y que, tras su fallecimiento, pasó a su mujer y sus cuatro hermanos.

Pagar la hipoteca

El consistorio valoró la parcela en 117.000 euros que debían repartirse entre los herederos; un dinero que iba a suponer que Manuel y su esposa pudieran saldar la deuda de 12.000 euros que mantenían con el banco por su hipoteca.

Pero, más de un año después, Manuel todavía no ha recibido el dinero y, además, ha visto como la finca lleva varios meses ocupada. Su particular calvario se inició cuando habló con su sucursal bancaria para que su parte del dinero de la indemnización sirviera para liquidar su deuda.

“Nuestra parte correspondía a 23.000 euros, que cubrían de sobra lo que faltaba por pagar de la hipoteca. Entonces eran 12.000 euros, pero ahora ya solo son unos 4.000”, explica. Tras muchas gestiones y retrasos, el acuerdo con la entidad debía firmarse ante notario en marzo, “pero el representante del banco no se presentó”.

Numerosos retrasos

Cuando la solución parecía solo a una firma de distancia, “cambiaron al director de la sucursal y el nuevo responsable me informa de que el Ayuntamiento no tienen notificación de que ese dinero se vaya a utilizar para este pago”.

Entonces, el banco solicitó el permiso municipal lo que retrasa más los plazos, pero el visto bueno llegó en agosto y, además, el consistorio solicitó la firma de la directora de la entidad. Esta se produjo el 5 de agosto y le tocaba dar un nuevo paso a la ciudad. Sin embargo, “el mes de agosto está todo parado, por lo que hasta septiembre no se podía adelantar nada”, comenta Manuel.

Manuel Fernández señala la casa que pertenecía a sus suegros. / Manolo Nebot

Estos retrasos han complicado la estabilidad financiera de Manuel Fernández y, lo peor de todo, le han enfrentado con su familia. “Siento mucha frustración y rabia. Los hermanos de mi mujer me culpan a mí de todos los problemas y todos los retrasos. Consideran que es por mí que no han recibido el dinero”, asegura y añade que “contando con este dinero, he tenido demasiados gastos este tiempo, y ahora me veo en una situación en la que no puedo pagar la luz ni el agua de mi casa. Tengo dinero este mes para la hipoteca, pero no para más gastos”.

Okupas en la casa

A la imposibilidad de cobrar la indemnización, se suma la okupación de la finca desde hace unos tres meses. “Entraron en la casa el mismo día que en el terreno de al lado, pero en ese caso ya los han desalojado. La Policía Local les ha cortado la luz y el agua, pero ellos siguen ahí”, relata Manuel.

Un contratiempo añadido al problema del cobro que, por un momento, parecía afrontar su recta final. El Ayuntamiento, hace un par de semanas, confirmó que toda la documentación era correcta y solicitó un número de cuenta en el que efectuar el cobro. “Pero el número que les hizo llegar mi banco, según el consistorio, no existe”, se queja Manuel Fernández.

Manuel urge, de manera desesperada, una solución porque todos estos retrasos y contratiempos “han destrozado a mi familia y únicamente han generado enfrentamientos”. Cuanto antes, espera poder acabar con esta pesadilla que no parece encontrar solución.