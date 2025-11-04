Castelló se consolida como referente turístico y gastronómico en la gala de la entrega de los Premios Nacionales de Hostelería que ha tenido lugar este martes en el Teatro Principal y donde la Escuela de Hostelería CIPFP Costa de Azahar de Castelló ha recibido el galardón a la Labor Formativa. Un premio que, tal y como ha dicho la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «es un orgullo para toda la ciudad, es un premio al talento, la dedicación y la excelencia de la formación castellonense». La primera edila también ha destacado que Castelló cuenta con «grandes profesionales que son el presente y el futuro de un sector clave par nuestro desarrollo económico».

Carrasco ha señalado, asismismo, que «acoger por primera vez en la capital de la Plan los Premios Nacionales de Hostelería es un orgullo y un honor al tiempo que es a la vez una gran oportunidad para mostrar a toda España el potencial de Castellón». Ha añadido que «nuestro sector hostelero es sinónimo de esfuerzo, calidad y hospitalidad, y esta gala nos ayuda a poner en valor el esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales que contribuyen a hacer de Castellón una ciudad viva, acogedora y con identidad propia».

Al acto también han asisitido el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Vicente Martínez Mus; la presidenta de les Corts, Llanos Massó; así como del presidente de Hostelería España, José Luis Álvarez Almeida; el secretario general, Emilio Gallego Zuazo; el vicepresidente primero, José Antonio Aparicio Gregorio; el presidente de ASHOTUR, Carlos Escorihuela; el presidente ejecutivo de ASHOTUR, Luis Martí; y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles.

El Grupo TATEL, la acción de hostelería desplegada por la dana, Óscar Somoza, Jonatan Armegol, la Guía Repsol, Cervezas Alhambra, Kino Martínez y el Mago Yunke han sido los otros premiados.

Por la mañana, los comités de dirección de Hostelería de España y de ASHOTUR han sido recibidos en el Ayuntamiento de Castelló donde la primera edila, Begoña Carrasco, les hizo entrega de una gaiata de cerámica, símbolo de las fiestas fundacionales de la ciudad como muestra de hospitalidad y agradecimiento por elegir a Castelló como sede de esta edición de la entrega de premios.