Castelló ya tiene fecha para la ‘Festa de la Taronja’

Castelló celebrará la Festa de la Taronja a finales de este mes con el fin de atraer a más visitantes y vecinos y el Ayuntamiento incrementará el número de bolsitas con gajos de clementinas que reparte entre los castellonenses para celebrar la Nochevieja en la ciudad. Estas son las dos principales conclusiones de la reunión que ha mantenido este martes el concejal de Agricultura, Cristian Ramírez, con los miembros de la Asamblea del Mercado de la Naranja, en la Cámara Agraria.

Del mismo modo, «se van a impulsar iniciativas enfocadas en promocionar el mercado y fomentar un efecto llamada tanto a agricultores locales para que participen, así como a ciudadanos y visitantes para que conozcan el producto local», afirmó Ramírez, quien recordó que este mercado se celebra todos los domingos en horario de 9.00 a 14.00 horas en la plaza María Agustina, la plaza Fadrell y la plaza Pintures de la Gasulla.

Para todos los públicos

«Desde la concejalía de Agricultura nos hemos reunido con los agricultores de la ciudad para conocer sus necesidades y atendiendo a sus propuestas hemos diseñado una jornada para todos los públicos y edades con el objetivo atraer visitantes y animar a la participación y puesta en valor de un elemento tan característico de nuestra identidad como es la naranja, en todas sus variedades», dijo el edil. «Dejamos patente, junto a los agricultores, nuestra apuesta por este cítrico y nuestra intención de seguir reforzando la producción local», concluyó el concejal de este área municipal tras la reunión.