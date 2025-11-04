Reunión
Castelló ya tiene fecha para la ‘Festa de la Taronja’
El Ayuntamiento incrementará las bolsitas con gajos que reparte para la Nochevieja
Castelló celebrará la Festa de la Taronja a finales de este mes con el fin de atraer a más visitantes y vecinos y el Ayuntamiento incrementará el número de bolsitas con gajos de clementinas que reparte entre los castellonenses para celebrar la Nochevieja en la ciudad. Estas son las dos principales conclusiones de la reunión que ha mantenido este martes el concejal de Agricultura, Cristian Ramírez, con los miembros de la Asamblea del Mercado de la Naranja, en la Cámara Agraria.
Del mismo modo, «se van a impulsar iniciativas enfocadas en promocionar el mercado y fomentar un efecto llamada tanto a agricultores locales para que participen, así como a ciudadanos y visitantes para que conozcan el producto local», afirmó Ramírez, quien recordó que este mercado se celebra todos los domingos en horario de 9.00 a 14.00 horas en la plaza María Agustina, la plaza Fadrell y la plaza Pintures de la Gasulla.
Para todos los públicos
«Desde la concejalía de Agricultura nos hemos reunido con los agricultores de la ciudad para conocer sus necesidades y atendiendo a sus propuestas hemos diseñado una jornada para todos los públicos y edades con el objetivo atraer visitantes y animar a la participación y puesta en valor de un elemento tan característico de nuestra identidad como es la naranja, en todas sus variedades», dijo el edil. «Dejamos patente, junto a los agricultores, nuestra apuesta por este cítrico y nuestra intención de seguir reforzando la producción local», concluyó el concejal de este área municipal tras la reunión.
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló