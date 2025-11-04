Compromís per Castelló critica que Carrasco continua sense executar ni un euro dels 700.000 anunciats per a la dana
Garcia: "L'ajuda no s'ha portat a terme perquè per al PP ajudar als pobles afectats mai ha sigut una prioritat"
Compromís per Castelló ha lamentat que, un any després de la dana que va colpejar greument diversos municipis de les comarques de València, l’Ajuntament continua sense haver executat ni un sol euro dels 700.000 que l’alcaldessa Begoña Carrasco va anunciar com a ajuda per als pobles afectats. La coalició recorda que aquella partida va ser aprovada amb el suport de tots els grups polítics, també de Compromís, però que dotze mesos després “no s’ha fet absolutament res”.
“Carrasco va anunciar 700.000 euros d’ajudes als municipis afectats per la dana i l’execució d’eixe pressupost és de zero euros. Propaganda d’ajuda, propaganda de solidaritat, que no s’ha portat a terme senzillament perquè per al Partit Popular ajudar als pobles afectats per la Dana mai ha sigut una prioritat”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
Des de la formació han explicat que, en la darrera comissió, el govern de Carrasco ha informat que ara intentaran canalitzar eixes ajudes en espècie, comprant vehicles policials per als municipis que en van perdre durant el temporal. Una fórmula que, segons explica Garcia, podrien haver aplicat als dos o tres mesos de l’aprovació, però “arriben un any tard i demostren la seua falta de gestió”.
Compromís urgeix a Carrasco a complir amb la paraula donada als municipis afectats i a activar ja un mecanisme efectiu perquè les ajudes arriben al seu destí. La coalició recorda que sempre ha mantingut una actitud lleial i col•laboradora per a fer possible aquestes aportacions, però assenyala que l’executiu local ha estat més preocupat per “protegir la imatge de Mazón i evitar el cost polític de la seua gestió” que per atendre les necessitats reals dels municipis afectats per la Dana.
