Ya hay fecha en la que conocerás el nuevo cartel de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Un jurado profesional proveniente de la UJI y del sector del diseño y el arte formado por hasta siete personas será el encargado de elegir el cartel ganador que anunciará las fiestas de la Magdalena de 2026 entre las 62 obras que se han presentado al certamen, según informaron ayer fuentes de la Junta de Festes al periódico Mediterráneo. Tras cerrarse el plazo para que los interesados pudieran presentar sus trabajos, el 13 de noviembre será la fecha en la que el jurado elija el cartel ganador y será el día 14 de este mes cuando se inaugure la exposición de los carteles que se prolongará del 15 al 30 de noviembre en el Menador, en la plaza Huerto Sogueros.

De esta forma, las fiestas de la Magdalena tendrán en noviembre el cartel anunciador de estas celebraciones que se celebrarán del 7 al 15 de marzo de 2026. Además, la Junta de Festes sigue trabajando en la organización de las mismas y el viernes 7 de noviembre se cierra el plazo de presentación de las candidaturas a participar en el popular concurso de mascletaes.

Ciclo festero

Finalmente, hay que recordar que el ciclo festero prosigue con normalidad con la presentación de las comisiones de sector en el Palau de la Festa cada sábado, además de los actos previstos por los entes vinculados y las collas.

Próximamente se celebrará la tradicional cena de la Pascuera con motivo de las fiestas de Navidad en Castelló, así como la merienda de la reina infantil con las damas, madrinas y presidentes infantiles, ya en el mes de enero.