Acribillados por mosquitos en el litoral de Castelló: lo denuncia el PSOE

El PSPV ha denunciado este martes que vecinos y vecinas de Castelló están viviendo un inicio de noviembre “acribillados a diario por los mosquitos” ante la “incapacidad del gobierno municipal de Begoña Carrasco para frenar una auténtica plaga que hace difícil el día a día en la zona litoral del municipio”. Las imágenes captadas ayer lunes 3 de noviembre en el entorno de la desembocadura del río Seco “son tremendas, con unas nubes de mosquitos nunca vistas por estas fechas”.

Críticas al gobierno del PP

Mary Carmen Ribera, concejala del Grupo Municipal Socialista de Castelló, ha culpado de esta situación al equipo de gobierno local: "Tenemos enfrente a un gobierno incapaz, primero por contar con representantes municipales que niegan el cambio climático, como la propia edil de Turismo, Arantxa Miralles, o el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, y segundo por tener al frente a una alcaldesa incapaz de desarrollar un plan adecuado de prevención y control de unas plagas que van a más”.

Quejas campo de fútbol

En el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, en el apartado de ruegos y preguntas, Ribera dio a conocer las quejas que hay “de las familias que van con sus hijos e hijas a entrenar al campo de fútbol Javier Marquina o a las instalaciones deportivas Chencho”. Problemas con los mosquitos “que afectan también a las personas que acuden a pasear por el Parque Litoral, que tienen que volverse a sus casas porque en ocasiones no se puede ni caminar”.

Demagogia

Ribera recuerda “cómo la señora Carrasco, cuando estaba en la oposición, utilizó de forma demagógica el tema de los mosquitos como arma electoral, mostrando fotos de picaduras incluso de su propio entorno para atacar el anterior gobierno municipal”. Ahora, como alcaldesa, “nos demuestra que mira a otro lado y que se le ha ido de las manos tanto la prevención como la planificación para frenar estas plagas”, por lo que pide que “se dedique menos a las fotos de postureo y más a planificar como toca los tratamientos contra los mosquitos”.