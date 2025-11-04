Novetats sobre el Parc Censal de Castelló. Quan podran gaudir d'ell els castellonencs?
L'equip redactor del projecte està polint el disseny de la zona
El primer semestre de 2026 és el període de temps en el qual està previst l’inici de la primera fase de construcció del Censal Parc i que implicarà el desenrotllament de 32.00 metres quadrats. D’esta manera, el parc més gran de Castelló començarà a prendre forma des del centre de salut Fernando el Catòlic i fins al camí Almalafa.
De moment, l’equip redactor del projecte està polint el disseny d’esta zona del parc sobre la base de les propostes que van realitzar els ciutadans, si bé és cert que les dotacions de major envergadura com estarien contemplades en una segona fase, ja per a la pròxima legislatura.
Així, el parc començarà a prendre forma amb àrea d’ombra amb un bosc urbà o pèrgoles; espais de trobada amb bancs, taules de pícnic i àrea de descans; fonts d’aigua potable; jocs infantils; banys públics; quiosc, bar o similar; àrees per a mascotes; un espai integrat amb la naturalesa; prades i herbassars; enllumenat eficient i respectuós amb la biodiversitat; incorporarà element d’aigua o espais sense vorades a través de plataformes úniques, entre altres servicis.
En este mandat el consistori de la capital de la Plana té previst executar els primers 32.000 metres quadrats i encara que el termini per a presentar el projecte és fins a finals d’any, podria estar a mitjan desembre amb la finalitat d’acurtar terminis.
