Quan podràs aparcar en el nou pàrquing de l'avinguda de la Mar? Les noves característiques del recinte dissuasiu
L’estacionament tindrà capacitat per a 448 vehicles
El nou aparcament dissuasiu de l’avinguda de la Mar tindrà una capacitat total per a 448 vehicles i disposarà de 12 places adaptades que es posaran a la disposició dels castellonencs a la fi d’any.
Els fons europeus amb els quals compta esta obra que forma part dels treballs de la zona de baixes emissions obliguen al fet que estiguen acabats abans de l’inici del 2026, per la qual cosa les màquines treballen a bon ritme per a complir el termini previst pel consistori. El recinte, a més, comptarà amb torres d’il·luminació que ja està col·locant l’empresa responsable, a més de jardineria i nous lavabos públics.
Una altra de les novetats de la qual podran gaudir els veïns són tres grans zones verdes que donen en l’avinguda de la Mar, la ronda Este de circumval·lació i el carrer Músic Perfecte Artola.
A més d’este estacionament, la segona fase de la zona de baixes emissions contempla la remodelació d’una vintena de carrers, una dotzena de les quals estan ultimant les seues obres.
Els carrers, un a un
Al carrer Fola, la vorera sud està acabada, la setmana passada van concloure les labors d’instal·lació del sistema de reg per degoteig, per a procedir a la instal·lació de les plantacions en els pròxims dies. D’altra banda, esta setmana es procedirà a la col·locació de la llamborda en la vorera nord. En Amadeu I també s’està instal·lant el reg per degoteig, la setmana passada es va procedir a la instal·lació de la senyalització horitzontal que faltava en el tram entre el pàrquing i el carrer Sant Vicent. D’esta manera, en els pròxims dies es procedirà a la instal·lació de les plantacions.
Al carrer Echegaray s’està col·locant la llamborda de la vorera sud, el tram entre l’avinguda Rei En Jaume i Trullols que està previst finalitze pròximament. Al carrer Rosell també està el sistema de reg instal·lat i en els pròxims dies donaran principi les labors d’instal·lació de vegetació així com del mobiliari urbà, de la mateixa forma que al carrer Pedro Aliaga.
Al carrer Trullols es va col·locar la llamborda que dona al centre de salut així com també s’ha instal·lat el reg i s’està pendent de començar amb la jardineria i la instal·lació del mobiliari. Al carrer Vilaroig s’està treballant davant del Mercat de Sant Antoni i la setmana que ve començaran la col·locació de la llamborda.
Al carrer Dolores s’està treballant en la col·locació de la llamborda de la vorera sud, juntament amb els dos embornals que estan situats en Pintor Castell, per a així poder procedir a formigonar.
Finalment, en la plaça Notario Mas s’està col·locant la rigola per a procedir a la instal·lació del formigó imprés i formigonar la zona interior i al carrer Maestrazgo la setmana passada es va disposar en la vorera sud la llamborda i esta setmana es procedirà a la demolició de la vorera nord i la creació dels embornals.
