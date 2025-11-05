Carrasco: "Confío en que las transferencias del Estado para el presupuesto de Castelló sean más porque Sánchez ha subido impuestos"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado este miércoles que confía en que el presupuesto municipal de 2026 "cuente con más transferencias del Estado que en años anteriores porque Pedro Sánchez sí que ha subido impuestos a los castellonenses". Si bien la primera edila afirmó que el equipo de gobierno está trabajando para tener este presupuesto antes de final de año con el fin de que entre en vigor en enero, destacó que si se retrasaran sería debido a la falta por conocer precisamente esas transferencias que el Gobierno central no puede comunicar "porque Sánchez no tiene los presupuestos y eso es un hándicap para las administraciones locales".

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, junto a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Para Carrasco, los presupuestos que prepara el gobierno local son unas cuentas "inversoras" para la tercera transformación de Castelló, tal y como ya publicó este diario, tras hacer hincapié en que el ejecutivo municipal quiere incentivar "una ciudad más limpia, más segura, más viva y más dinámica".