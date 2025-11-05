Carrasco: "Confío en que las transferencias del Estado para el presupuesto de Castelló sean más porque Sánchez ha subido impuestos"
La alcaldesa de Castelló afirma que las cuentas municipales para 2026 serán "inversoras" y entrarán en vigor en enero
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado este miércoles que confía en que el presupuesto municipal de 2026 "cuente con más transferencias del Estado que en años anteriores porque Pedro Sánchez sí que ha subido impuestos a los castellonenses". Si bien la primera edila afirmó que el equipo de gobierno está trabajando para tener este presupuesto antes de final de año con el fin de que entre en vigor en enero, destacó que si se retrasaran sería debido a la falta por conocer precisamente esas transferencias que el Gobierno central no puede comunicar "porque Sánchez no tiene los presupuestos y eso es un hándicap para las administraciones locales".
Para Carrasco, los presupuestos que prepara el gobierno local son unas cuentas "inversoras" para la tercera transformación de Castelló, tal y como ya publicó este diario, tras hacer hincapié en que el ejecutivo municipal quiere incentivar "una ciudad más limpia, más segura, más viva y más dinámica".
Vehículos o motos de la Policía Local para localidades afectadas por la dana
La alcaldesa de la capital de la Plana ha explicado este miércoles que el Ayuntamiento no pudo ingresar los 700.000 euros de forma directa a los municipios afectados por la dana y que trabajan en poder contratar "subvenciones en especie". De esta forma, "podremos suministrar vehículos o motos de la Policía Local a estos municipios", destacó Begoña Carrasco.
Hay que recordar que el grupo municipal de Compromís criticó que el equipo de gobierno no hubiera hecho efectivo ya el pago de este dinero.
