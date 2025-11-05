Castelló aporta 100.000 euros y cede 1.200 m2 a para ampliar la atención a los pacientes de ictus y daño cerebral

La Fundación Ateneu contará el próximo año con los primeros 100.000 euros procedentes del Ayuntamiento de Castelló y con la ampliación de su actual sede en 1.200 metros cuadrados cedidos por el consistorio en Tetuán XIV para el nuevo Centro de Rehabilitación, Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS) que dará cobertura a entre 100 y 200 personas. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien acompañada por el concejal de Patrimonio, Vicent Sales; la edila de Bienestar Social, Clara Adsuara; la directora general de Discapacidad, Bárbara Congost; y la directora territorial de Bienestar Social, María José Arquimbau, ha visitado las instalaciones de esta entidad que nació hace 23 años.

"Vamos aportar fondos desde el Ayuntamiento por anualidades y ya tenemos previstos los primeros 100.000" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

En la actualidad, esta asociación presta servicio a 40 usuarios y tienen previsto ampliar este recurso en diez plazas y su atención está centrada en personas que han sufrido un derrame cerebral, un ictus o daño cerebral sobrevenido y en el nuevo centro, para el que requieren ayuda de la ciudadanía, instituciones y empresas de la ciudad con aporaciones económicas, quieren ofrecer nuevos espacios más grandes para recuperación, actividades, terapia ocupacional, gimnasio y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas, según ha explicado la presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu, Amalia Diéguez.

El que fuera rector de la UJI Vicent Climent; la alcaldesa Begoña Carrasco y la presidenta de Ateneu, Amalia Diéguez. / P. A.

Por su parte, Carrasco ha destacado la labor de la entidad "para cubrir las necesidades de un colectivo cuyas vidas se truncaron por un accicdente, un ictus o un tumor y han tenido que aprender a vivir de otra forma". "El Ayuntamiento está a su lado", ha afirmado la primera edila, quien ha recordado que una de cada cinco personas puede subrir un ictus en su vida. Además, ha destacado la importancia de la prevención. Una afirmación que ha corroborado Diéguez, quien ha dicho que con esta prevención, el 80% del daño cerebral se podría evitar.

Durante el acto oficial, el exrector de la UJI Vicent Climent también ha querido mostrar su testimonio, tras sufrir un ictus. "He vuelto a ser el Vicent que era antes del ictus gracias a la asistencia en el centro. Me he vuelto a reencontrar conmigo mismo", ha dicho Climent, quien ha destacado la labor de la Fundación Ateneu "para con las personas que hemos padecido un ictus". Ahora, Vicent Climent solo tiene un sueño: volver a ir en bicicleta y volver a correr.