Castelló declara la guerra a las pintadas en la vía pública. ¿Qué ha hecho, cuántas ha borrado?

Castelló hace frente a la suciedad en las paredes de la vía pública con la brigada antipintadas que recorre la ciudad.

Y en los últimos diez meses ha realizado 3.436 actuaciones. Cada día, un equipo formado por 29 personas sale a la calle para limpiar de pintadas, pegatinas y carteles la capital de la Plana en un horario de 7.30 a 15.00 horas, según explicaron ayer fuentes municipales a Mediterráneo.

Un momento del borrado de pintadas, en la calle Colón. / Mediterráneo

Todas las zonas de Castelló están sometidas a esta limpieza y es la zona centro donde más se ha actuado debido a que es en este distrito donde un mayor número de pintadas se registran.

En este sentido, el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, destacó que la labor de estas brigadas contribuye al mantenimiento y mejora de los espacios urbanos. «La limpieza sigue siendo una prioridad para el gobierno municipal que abordamos desde todos los frentes», afirmó Toledo, quien concretó que esta brigada antipintadas nació con «este gobierno municipal y que ha venido para quedarse, trabajando por un Castellón sin pintadas que ensucian el mobiliario urbano, ni pegatinas o carteles en paredes donde no está permitido en ningún caso».

Otro momento de la limpieza en las calles de Castelló. / Mediterráneo

En sentido similar se pronunció el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, quien concretó que los operarios que realizan estos trabajos forman parte de las brigadas antipintadas, pertenecen al Plan Propio de Empleo del Ayuntamiento. «Con esta brigada, que desde su puesta en marcha hace dos años ha sido muy bien valorada por parte de la ciudadanía, conseguimos un doble beneficio que es redoblar los esfuerzos en materia de limpieza y la posibilidad para facilitar que las personas vulnerables o de difícil acceso al mundo laboral tengan la oportunidad de trabajar por su ciudad», explicó el concejal Redondo.