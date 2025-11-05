Compromís per Castelló exigeix a Carrasco que execute les ajudes al poble palestí aprovades
Ignasi Garcia: “PP i Vox estan tensant la corda, però tots dos volen continuar asseguts a la cadira cobrant”
Compromís per Castelló ha exigit a l’alcaldessa Begoña Carrasco que execute les ajudes al poble palestí incloses en la darrera modificació de crèdit aprovada pel ple municipal, després de l’espectacle protagonitzat pel Partit Popular i Vox al voltant d’aquesta partida. La coalició recorda que fa dos anys que el govern de Carrasco va eliminar les ajudes a Palestina i que només ara, després de la pressió social enmig d’una situació de genocidi, ha tornat a incloure una partida de 65.000 euros que, “tot i que arriba tard i és del tot insuficient”, s’ha de fer realitat.
“Després del teatre que vam viure en l’últim ple, on el govern portava una modificació de crèdit que incloïa ajudes al territori palestí, mentre el seu soci del govern afirmava que eixes ajudes no s’anaven a executar, Compromís exigim al PP que escolte al poble de Castelló, que s’ha mobilitzat moltes vegades en solidaritat amb el poble palestí, i que es facen efectives”, ha assenyalat el portaveu Ignasi Garcia.
Ple
Durant la sessió plenària, Vox va presentar una esmena per eliminar la partida d’ajudes, que després va retirar “quan va veure perillar la seua cadira i els 5.000 euros mensuals de sou”. Des de Compromís lamenten que tant PP com Vox estiguen més preocupats per mantindre el seu lloc que per complir amb els acords i amb la solidaritat que Castelló ha demostrat sempre.
La coalició ha recordat que aquestes ajudes haurien d’haver-se canalitzat a través de l’Agència de Nacions Unides per a les Persones Refugiades de Palestina (UNRWA), l’entitat que realment treballa sobre el terreny i amb qui l’Ajuntament havia col·laborat en anteriors mandats. En aquest sentit, Compromís lamenta que el PP haja comprat el relat d’odi de Vox i haja deixat de banda aquesta col·laboració.
Per tot açò, Garcia ha advertit que Compromís estarà “vigilant” perquè la partida s’execute de veritat i no es quede “en un anunci buit, com tantes altres promeses del PP”. “El poble de Castelló ha demostrat una vegada i una altra la seua solidaritat amb Palestina, i mereix un govern amb cor i amb paraula, que complisca allò que aprova i que actue amb coherència”, ha conclòs Garcia.
