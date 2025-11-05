¿Cómo será la I 'Festa de la Taronja' de Castelló? Se desvelan los primeros detalles
Los primeros puestos de venta ya están en las plazas María Agustina, Fadrell y Pintures de la Gasulla
El concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, anunció ayer la celebración la I Festa de la Taronja con el fin de promocionar las ventas el Mercat de la Taronja cuyos primeros puestas ya abren los domingos de 9.00 a 14.00 horas en las plazas María Agustina, Fadrell y Pintures de la Gasulla.
Una iniciativa que se desarrollará en la ciudad y tras escuchar las peticiones que han trasladado los castellonenses que participan en el Mercat de la Taronja al consistorio. Por este motivo, desde el área de Ramírez se ha diseñado una jornada para todos los públicos y edades con el objetivo atraer visitantes y animar a la participación y puesta en valor de un elemento tan característico de la identidad castellonense como es la naranja, en todas sus variedades.
Pero, ¿en qué consistirá esta fiesta? Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, tendrá lugar un sábado de finales de este mes de noviembre y ofrecerá, entre otras iniciativas, juegos para niños y showcooking.
El impulso para incentivar la compra y el consumo de naranjas y clementinas también pasa por promover aún más su consumo potenciando el reparto de los gajos de clementina, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Castelló en años anteriors, para que tanto niños como adultos despidan el año al más puro estilo castellonense.
El año pasado, se superaron las 4.000 bolsitas de gajos entregadas a vecinos de Castelló para despedir el año y el edil ha trasladado su intención de incrementar esta cifra para seguir dejando patente la apuesta por este cítrico y la intención municipal de seguir reforzando la producción local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló