¿Cómo será la I 'Festa de la Taronja' de Castelló? Se desvelan los primeros detalles

El concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, anunció ayer la celebración la I Festa de la Taronja con el fin de promocionar las ventas el Mercat de la Taronja cuyos primeros puestas ya abren los domingos de 9.00 a 14.00 horas en las plazas María Agustina, Fadrell y Pintures de la Gasulla.

Una iniciativa que se desarrollará en la ciudad y tras escuchar las peticiones que han trasladado los castellonenses que participan en el Mercat de la Taronja al consistorio. Por este motivo, desde el área de Ramírez se ha diseñado una jornada para todos los públicos y edades con el objetivo atraer visitantes y animar a la participación y puesta en valor de un elemento tan característico de la identidad castellonense como es la naranja, en todas sus variedades.

Pero, ¿en qué consistirá esta fiesta? Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, tendrá lugar un sábado de finales de este mes de noviembre y ofrecerá, entre otras iniciativas, juegos para niños y showcooking.

El impulso para incentivar la compra y el consumo de naranjas y clementinas también pasa por promover aún más su consumo potenciando el reparto de los gajos de clementina, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Castelló en años anteriors, para que tanto niños como adultos despidan el año al más puro estilo castellonense.

El año pasado, se superaron las 4.000 bolsitas de gajos entregadas a vecinos de Castelló para despedir el año y el edil ha trasladado su intención de incrementar esta cifra para seguir dejando patente la apuesta por este cítrico y la intención municipal de seguir reforzando la producción local.