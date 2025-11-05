El nuevo contrato de transporte urbano de Castelló se licitará antes de final de año

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló aprobará este jueves el proyecto del nuevo transporte urbano de Castelló, según ha informado este miércoles el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, en el Foro de Movilidad que se ha celebrado en el salón de plenos. Una convocatoria cuyos miembros también han conocido que la primera y pionera ordenanza de movilidad entrará en vigor antes de que finalice el año. Esta normativa municipal contempla la integración de la Zona de Bajas Emisiones, cuyas obras finalizarán en diciembre, o la regulación del uso del patinete.

En cuanto al contrato del transporte urbano, Ramírez ha afirmado que se podrá licitar antes de que acabe este año para su entrada en servicio en 2026 y el proyecto contempla, entre otros aspectos, puntos clave que son respuesta a las peticiones de los ciudadanos, "como son la digitalización del sistema, el pago con tarjeta y móvil en los propios buses o sistemas de vigilancia dentro de los vehículos para mayor seguridad de las personas usuarias del servicio”, ha dicho Ramírez.

Junto a la Zona de Bajas Emisiones, Ramírez ha recordado que la ordenanza también regula aspectos “esenciales para la correcta gestión de la movilidad urbana” matiza, como son “las normas de seguridad vial y de circulación, donde hay un apartado específico solo para las bicicletas, así como para los vehículos de movilidad personal (VMP), la regulación de zonas 30, la distribución urbana de mercancías y la promoción del transporte público y escolar, entre otros”.