Rescate canino en Castelló: Recupera su libertad y busca nuevo hogar

Había pasado media mañana del día de ayer, cuando los bomberos de Castelló recibieron una llamada a las 14.00 horas que los reclamaba para rescatar a un pequeño perro bichón maltés.

La petición de auxilio provenía de la Unidad de Protección Medioambiental y Bienestar Animal de la Policía Local, también conocida como UPROMA, que había sido conocedora de que un pequeño perrito estaba en un balcón de una vivienda, posiblemente solo. Efectivamente, cuando los bomberos se desplazaron hasta el primer piso de la casa ubicada en las inmediaciones del parque Ribalta vieron como el pequeño perro asomaba por el balcón. Allí había quedado después del ingreso forzado de su propietaria y los bomberos municipales accedieron al mismo con la cesta y una escalera, lo recogieron y lo metieron en un transportin y, finalmente, lo entregaron a los agentes del UPROMA, quienes recurrieron también al Servicio de Protección de Animales a cuyo cuidado lo dejaron. Ahora, el pequeño bichón maltés espera a ser adoptado y busca un nuevo hogar y a unos nuevos dueños tras salir de su antigua vivienda.

Un momento del rescate por parte de los bomberos de Castelló. / Mediterráneo

Y es que esta también es tarea de los bomberos del Ayuntamiento de Castelló. Además de sofocar incendios y acudir a los accidentes siempre que los necesiten, esta es la cara más amable del trabajo de este cuerpo municipal.

Un día más, su rapidez y eficiencia, en colaboración con la Policía Local a través del UPROMA, contribuyó a que la pequeña mascota pueda disfrutar de una nueva y reconfortante vida en un futuro cercano.