El turismo de congresos deja en Castelló un 8% más de ocupación hotelera en octubre

El turismo de congresos ha sido un acicate para el sector en el mes de octubre. De hecho, Castelló ha cerrado el mes pasado con una ocupación hotelera media del 70%, lo que supone un aumento del 8% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Patronato Municipal de Turismo. La concejala del área, Arantxa Miralles, ha hecho balance positivo de estas cifras y ha subrayado que este crecimiento “confirma el buen momento que vive el turismo de congresos en la ciudad y el trabajo conjunto que se está realizando desde el Patronato para atraer eventos durante todo el año”.

Miralles ha destacado que este tipo de turismo “tiene un impacto económico muy positivo en la ciudad, porque los asistentes se alojan en nuestros hoteles, disfrutan de la gastronomía local y contribuyen a dinamizar el comercio y los servicios”. En este sentido, ha recordado que “el turismo de congresos es una de las prioridades estratégicas del Patronato de Turismo, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Turismo de Castellón, que busca desestacionalizar la oferta turística y diversificar los perfiles de visitantes”.

Durante el mes de octubre, Castelló ha sido sede de varios eventos profesionales de relevancia nacional e internacional, entre los que destacan la Asamblea de la Cerámica Europea, el Congreso CODILI, la Asamblea Eurotoques y el Congreso de Turismo Universidad-Empresa. En total, más de 400 participantes han pasado varios días en la ciudad, generando un importante movimiento en el sector hotelero, hostelero y comercial.

La concejala ha señalado que “la estrategia de atraer congresos, reuniones y jornadas profesionales empieza a dar sus frutos, consolidando a Castellón como un destino urbano, cultural y de negocios que ofrece mucho más que sol y playa”. Desde el Patronato están trabajando, además, en la promoción de la ciudad como sede de congresos, mediante la colaboración con asociaciones empresariales, universidades y entidades sectoriales.