El Ayuntamiento de Castelló reconoce la labor de tres comercios veteranos

El Ayuntamiento de Castellón ha rendido homenaje esta jueves a tres establecimientos emblemáticos de la ciudad en la Gala del Comercio Veterano 2025, un acto que ha reunido a comerciantes, familiares y representantes institucionales en el salón de plenos del consistorio.

Los Premios de Comercio Veterano 2025 han sido para Muebles Pachés, Pajarería Esparza y Babiloni Tienda de Arte y Decoración, tres negocios que llevan más de medio siglo siendo ejemplo de dedicación, constancia y cercanía.

La gala, presidida por la alcaldesa Begoña Carrasco, junto al concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha reconocido el valor de quienes han convertido sus negocios en auténticos puntos de encuentro para generaciones de castellonenses. Durante el acto se han proyectado vídeos conmemorativos y se ha hecho entrega de diplomas y dioramas a los diferentes galardonados.

Valor humano

La alcaldesa de Castellón ha destacado que el valor humano y la entrega de los comercios homenajeados. “Este Ayuntamiento tiene el honor de reconocer a quienes, durante décadas, habéis formado parte del alma de Castellón. Habéis abierto cada día vuestras puertas con esfuerzo, ilusión y compromiso, ofreciendo mucho más que un servicio: cercanía, confianza y una manera de entender la vida basada en el trabajo y el trato humano. Este homenaje es nuestro modo de agradeceros todo lo que habéis aportado a la ciudad”, ha señalado la primera edil.

Carrasco ha subrayado además el compromiso del Ayuntamiento con el impulso al comercio local. “Castellón es una ciudad de talento y de personas que luchan por sus sueños. Por eso seguiremos apoyando a los emprendedores y al comercio tradicional, creando oportunidades y acciones que den vida a nuestras calles. Porque el comercio de Castellón es único, y hoy vosotros sois el mejor ejemplo de ello", ha asegurado.

Papel esencial

Durante su intervención, el concejal de Comercio ha destacado “el papel esencial que desempeñan estos establecimientos como símbolo de identidad y motor económico de la ciudad. Cada comercio veterano cuenta una historia de trabajo, de compromiso y de adaptación constante. Son negocios que han sabido reinventarse sin perder su esencia y que, con su esfuerzo diario, mantienen viva la tradición comercial de Castellón”.

El edil ha subrayado además “el compromiso del actual equipo de gobierno con el comercio local, con el que trabajamos de la mano para potenciarlo y cuidarlo. Desde la concejalía de Comercio vamos a seguir impulsando iniciativas que pongan en valor a quienes, con su dedicación y cercanía, aportan valor a nuestra ciudad”.

Menciones especiales

Como novedad en esta edición, se ha querido dedicar una mención especial a aquellos comerciantes que se despiden del mostrador tras toda una vida de entrega al comercio local. Han sido reconocidos Antonio Prades (Mercería Elías), Dolores Badenes (Electrodomésticos Jeylo) y Manuel Sidro (Reparación de Calzado Sidro), tres nombres ligados al esfuerzo, la profesionalidad y el trato humano que definen al comercio tradicional de Castellón.

La gala ha concluido con la foto de familia de los comercios homenajeados, tanto los premiados como los que han recibido la mención por jubilación, y con un brindis conjunto en el vestíbulo del consistorio para celebrar la trayectoria y la historia de quienes han hecho del comercio local una auténtica forma de vida.