Los cinco proyectos clave de Infraestructuras para Castelló: de la ronda al TRAM

La primera fase de la culminación ronda Oeste, el TRAM a la playa, la reparación de la plataforma del TRAM por el centro, LogistiCS y el plan contra los jabalíes son los cinco grandes proyectos sobre los que han avanzado este jueves la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la cumbre que han organizado en el Ayuntamiento de la capital de la Plana. En el encuentro también han participado concejales, secretarios autonómicos, directores generales y técnicos de ambas administraciones.

Ambos mandatarios, tras más de dos horas de reunión de trabajo, han destacado la colaboración entre las administraciones "para seguir avanzando por Castellón ya que por el momento la Conselleria ha aportado a Castellón en este mandato un total de 43,2 millones".

Reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Castelló. / ERIK PRADAS

En cuanto a la ronda Oeste, Carrasco ha anunciado que “a finales de este mismo mes de noviembre, el Ayuntamiento de Castellón tendrá finalizado el proyecto del primer tramo, que permitirá que la Consellería licite estas obras, entre la conocida como ‘Rotonda de la Silla’, en la carretera de Borriol junto a la UJI y hasta la carretera de l’Alcora”. De hecho, el consistorio ya ha finalizado las expropiaciones de la primera fase y se encuentra realizando las de la segunda. Carrasco ha apuntado que “la finalización de este proyecto estaba a expensas de contar con un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ya se ha obtenido, por lo que se podrá acabar a finales de este mes”. De esta forma, en el verano de 2026 podrían comenzar los trabajos, una vez el Ministerio dé el visto bueno a la solución para conectar esta ronda con la rotonda de la AP7 y que pasa por una conexión con la rotonda cercana al CEU San Pablo, tal y como ya adelantó este diario. Para finalizar la obra, la Conselleria de Infraesgtructuras ya dispone de los 37,4 millones, según ha dicho el conseller.

Otro de los proyectos estrella que ha anunciado el conseller Martínez Mus ha sido la reforma integral de la plataforma por donde discurre el TRAM por el centro de Castelló y que afectará a ocho calles (avenida Rey Don Jaime, calle Zaragoza, plaza Cardona Vives, calle Gobernador, Escultor Viciano, Gasset, Puerta del Sol y Ruiz Zorrilla). Los trabajos, que cuentan con una inversión de 1,4 millones comenzarán tras la Navidad (en enero) y se realizará por fases para que afecten lo menos posible a la circulación y en las fiestas de la Magdalena se paralizarían. Los trabajos consistirán en la colocación del aglomerado en sustitución del adoquín aunque imitará a este pavimento actual

Las obras del TRAM a la playa ya están en funcionamiento en la avenida Ferrandis Salvador y de la mano de Infraestructuras. "Unas obras que culminarán en el primer trimestre del año 2026. Así tendremos las tres paradas de TRAM previstas, más un carril bici remodelado y una avenida que se va a convertir en una vía ciclopeatonal, que era una petición de la Junta del Distrito del Grau”, ha dicho Carrasco, tras recordar que la inversión autonómica es de un millón de euros.

Intervención de Martínez Mus y Carrasco, este jueves. / ERIK PRADAS

Durante la reunión, Martínez Mus y Carrasco ha destacado que LogistiCS “es un proyecto fundamental para el desarrollo industrial de nuestra ciudad, como esa data que tenemos pendiente para el desarrollo de este proyecto, que van a ser las pastillas más grandes del suelo industrial de todo el arco mediterráneo”.

Finalmente, y sobre la problemática de la superpoblación de jabalís, Carrasco ha recordado que “estamos actuando de forma conjunta entre el Ayuntamiento y la Conselleria, con jaulas propias desde el Ayuntamiento y también gracias a las ayudas de la Generalitat. Estamos haciendo frente a esta preocupación que nos trasladan los vecinos, sobre todo de una zona muy importante para nosotros, que es la Marjalería de Castellón”. En el ámbito medioambiental, la Generalitat ha otorgado 280.000 euros en ayudas a 34 municipios de la provincia para combatir la sobrepoblación de jabalíes, de los cuales 5.670 euros corresponden a Castelló. En el marco de este plan de choque llevado a cabo en colaboración con la empresa pública Vaersa se han instalado cajas trampa y capturado medio centenar de ejemplares. De forma paralela, el decreto de ungulados fomenta la caza para también atajar el problema de sobrepoblación en el municipio y su entorno. Durante los dos últimos años, han sido un total de 41 jabalíes los que se han capturado en la marjal.