Compromís per Castelló denuncia que Vox va intentar desvirtuar el minut de silenci per una víctima de violència masclista
La formació assenyala que l'intent d'afegir un altre minut de silenci per la mort d'un home a Castelló, sense cap relació amb la viòlencia de gènere, "volia diluir i amagar el sentit de l'acte"
El grup municipal Compromís per Castelló ha denunciat l’intent de Vox d’afegir un altre minut de silenci per la mort d’un home a Castelló, sense cap relació amb la violència de gènere, amb l’objectiu de diluir i amagar el sentit de l’acte que es va convocar aquest dimecres per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en record de la dona assassinada per violència masclista a Alacant. Amb aquest nou cas, ja són 35 les víctimes en 2025.
Suport a la Coordinadora Feminista
A més, la coalició ha expressat el seu suport total a la Coordinadora Feminista de Castelló, que va decidir no acudir al minut de silenci convocat a l’Ajuntament i va realitzar l’acte a la Subdelegació del Govern com a mostra de rebuig al paper de Vox dins del govern municipal i a la permissivitat de l’alcaldessa Begoña Carrasco davant els discursos negacionistes.
A més, durant el minut de silenci, Compromís es va apartar del govern com a mostra de suport a la Coordinadora Feminista.
“Mentre Vox marque l’agenda d’Igualtat de l’alcaldessa, nosaltres no compartirem espai amb aquest govern. Compromís escolta i acompanya els col·lectius feministes. Quan la Coordinadora torne a la plaça Major, nosaltres tornarem amb ella”, ha afirmat la regidora Vera Bou.
Cas sense relació
Als fets s’hi suma que el partit d’extrema dreta va proposar afegir al mateix acte un altre minut de silenci per la mort d’un home a Castelló el passat 19 d’octubre, un cas que no té cap relació confirmada amb la violència de gènere i que continua sota investigació, encara que tot apunta a un accident, segons les informacions publicades.
Des de Compromís consideren que aquest intent “suposa una falta de respecte intolerable cap a les víctimes de violència masclista i cap al moviment feminista”, i denuncien el silenci còmplice de l’alcaldessa i regidora d’Igualtat, Begoña Carrasco, que “ni tan sols s’ha pronunciat davant d’aquesta maniobra de Vox”.
Desvirtuar l'acte
“El que pretenien fer no es pot consentir, i menys encara en el mes del 25N. Han intentat desvirtuar un acte de condemna institucional i ho han fet amb el silenci de qui hauria de liderar la lluita contra la violència masclista a Castelló”, ha lamentat Bou. En aquest sentit, Compromís ha exigit la dimissió del portaveu de Vox i ha recordat que Carrasco és culpable d’aquesta deriva mentre continue governant al seu costat.
