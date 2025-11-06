Una Feria de Todos los Santos en Castelló con menos ruido y luces para ser más inclusiva

La Feria de Todos los Santos de Castelló, un año más, contará con unas jornadas inclusiva para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras sensibilidades. Serán días en los que se reducirán, durante unas horas, los estímulos sensoriales con la reducción de sonido y las luces de las atracciones.

Así, los días en los que la feria estará adaptada serán el sábado 8 de noviembre, de 12.00 a 14.30 horas; domingo 9 de noviembre de 12.00 a 14.30 horas; sábado 15 de noviembre de 17.00 a 19.00 horas; domingo 16 de noviembre de 12.00 a 14.30 horas; sábado 22 de noviembre de 12.00 a 14.30 horas y el domingo 23 de noviembre de 12.00 a 14.30 horas.

Apuesta por la inclusividad

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Feriantes de la Provincia de Castellón, Antonio García, y ha subrayado “la voluntad del equipo de Gobierno de hacer posible un Castelló para todos. Este es el motivo principal de apostar por la inclusividad en una actividad que disfrutan miles y miles de castellonenses durante estas semanas, como es la Feria de Todos los Santos”.

Adsuara ha querido insistir en que “con la puesta en marcha de esta medida, que es posible gracias a la sensibilidad y la colaboración de la Asociación de Feriantes de la Provincia de Castellón, queremos también consolidar a nuestra ciudad como ejemplo de esa sociedad inclusiva por la que trabajamos desde el Ayuntamiento de Castellón. Una sociedad que no deja nadie atrás”.

Diferentes sensibilidades

De esta manera, la concejala ha hecho un llamamiento especial “a las familias que tienen entre sus miembros a personas con diferentes sensibilidades, como las personas con TEA, sobre todo niños y niñas, y que gracias a esta medida de eliminar gran parte del ruido y la luces de la feria de atracciones, van a poder disfrutarla al máximo, como el resto de la ciudadanía”.