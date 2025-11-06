Martínez Mus en Castelló: "No estamos mejor preparados que hace un año si volviera a pasar una dana"

El nuevo vicepresidente segundo para la reconstrucción, el castellonense Vicente Martínez Mus, ha afirmado este jueves en Castelló, como ahora responsable de este área y en relación a las víctimas de la dana, que "siempre hemos demostrado la máxima predisposición a hablar con ellas, con las asociaciones". "Hemos hablado con ellos durante este periodo de forma discreta o de manera pública y esa dinámica estoy dispuesta a mantenerla y está totalmente abierta en la medida en que cada entidad quiera, por lo que tendrán toda la interlocución que estimen".

En relación al Gobierno central, Martínez Mus ha destacado su "absoluta disposición para con ellos porque creo que es necesaria, aunque eso no quiere decir que la actuación del Gobierno Central no esté siendo la ideal con los valencianos pero creo que es necesario el entendimiento".

El conseller para la reconstrucción ha afirmado, asimismo, que primero "que hice el martes cuando fue nombrado fue comunicarle a la comisionada mi disposicon a hacer una reunión cuanto antes para crear una comisión mixta porque es necesario para organizar los transportes, la sustitución de la línea C3 que todavía no está, etc". "Para el dia a dia necesitamos esa coordinación que no tenemos y no consiento que se diga que la Generalitat no hace todo lo que hace falta para tener esa colaboración", ha corroborado el conseller, quien ha reconocido que "estamos obligados a entendernos por los valencianos". "Hemos hablado de todo durante un año y de lo importante aún no se ha hablado suficiente porque no estamos mejor preparados que hace un año si volviera a pasar una dana, por lo que me preocupa mucho esta situación, así como la imagen de no dar solución porque eso no es lo que pide la sociedad, ni la valenciana ni el resto que puede pensar que algún dia les puede tocar". "La prioridad es estar ahí y no se ha avanzado nada en obras, se ha creado mucho humo en otras cuestiones pero es importante esa colaboración intensa y frecuente que es lo que ha faltado y lo que más ha frustado de Gan Pampols. "Hay que tener la mejor coordinación porque hace falta", ha finalizado Martínez Mus.

¿Y Mazón?

Con respecto a las negociación sobre el candidato que sustituirá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, Martínez Mus se ha limitado a destacar que eso "no corresponde al Consell, si no a los partidos políticos".

Y, en relación a las personas que tendrán que declarar ante la jueza de la instrucción de la dana y que forman parte del entorno de Mazón, ha asegurado ser "respetuoso con los ámbitos judiciales y procuro no opinar sobre las resoluciones judiciales, que sigue su curso y su trámite". "Respeto estos procesos, me guesten o no y no hay que crear juicios paralelos".

"Son decisiones de la instructora del procedimiento que decide a quien quiere escuchar", ha finalizado.