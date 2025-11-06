Un mosaico sin edad: la iniciativa del colegio Bernat Artola que emociona a Castelló

En un rincón del patio del CEIP Bernat Artola de Castelló, juntos alrededor de una mesa, se puede observar a un grupo de escolares con varias personas mayores. Están abstraídos en su labor, en un proceso colaborativo que no entiende de edades que dará como resultado la creación colectiva de una obra de arte. Sobre la pared del centro, se empieza a vislumbrar qué será.

Se trata de un mosaico intergeneracional, hecho a través de la técnica del trencadís, en el que participan en su elaboración alumnos de 4º de Primaria del colegio y mayores del Centro Especializado de Atención de Mayores (CEAM) de Castelló. Encima de la mesa de madera, pequeños y mayores trabajan con las piezas y combinan colores, en pruebas previas antes de que la tesela definitiva se pegue en el mosaico.

Coetáneos de Bernat Artola

Este proyecto forma parte de la iniciativa Ciudad feliz, que coordina el artista Rafa Gallent y que ya acumula 11 obras por todo Castelló. "Hemos elegido el trencadís y el estilo modernista porque son coetáneos de Bernat Artola", señala Gallent que también destaca "la sinergia tan positiva que se ha creado entre los niños y los mayores" que trabajan en común sin importar la diferencia de edad.

Rosa Blanch, profesora de Arte del CEAM, con uno de los alumnos del CEIP Bernat Artola. / Manolo Nebot

"La interactuación entre generaciones está siendo muy buena y nosotros estamos dispuestos a colaborar en nuevas iniciativas", comenta la profesora de arte del CEAM, Rosa Blanch que destaca que "estamos muy agradecidos con el centro por colaborar con nosotros".

Estar activos

Los usuarios del centro trabajan con "alegría y expectación" y, como apunta Gallent, "sirve para mucho más que simplemente estar activos. También es una forma de combatir la soledad no deseada que experimentan muchos mayores y que también sufren, cada vez más, los jóvenes"

Además, Rosa Blanch señala que "el proyecto sirve para devolver a la vida tradiciones, como la del trencadís, y crear algo bonito que pueda perdurar". Esta particular colaboración creativa se ha desarrollado durante estos martes y miércoles, y llegará a su fin este jueves.

Por su parte, Toni Castell, profesor del grupo de 4º de Primaria que ha participado en la elaboración del mosaico este miércoles, asegura que "los niños disfrutan mucho, porque es una actividad completamente manipulativa". A esto, añade que "es una experiencia muy artística y realmente enriquecedora para ellos".

"Nos divertimos mucho"

Los pequeños participantes en el proyecto lo tienen muy claro. "Nos estamos divirtiendo mucho. Es un mural muy bonito con piezas de mosaico y tiene muchos colores", afirma Sergio González, uno de los jóvenes artistas. Para su compañera Delia Beltrán, "así el colegio queda más colorido, es una experiencia buena para nosotros". Sergio también comenta que "nos gusta mucho trabajar con las personas mayores, porque son muy amables y nos explican muchas cosas".

Los alumnos de 4º de Primaria comparten experiencia con mayores usuarios del CEAM. / Manolo Nebot

Pero, como recuerda el director del Bernat Artola, José Prades, "esto no es un proyecto de un día. Llevamos siete años con esta clase de actividades". "Hemos ido a centro de la tercera edad de Almassora para trabajar con personas residentes y ellos también han venido al colegio. Se trata de una experiencia que nos gustaría trasladar a Castelló", afirma Prades.

Además, el colegio ya espera a usuarios del Centro Ocupacional para Personas con Diversidad Funcional Intelectual Rafalafena, que participarán en esta iniciativa la próxima semana. Un mosaico para extender lazos entre generaciones que permiten que personas de todas las edades siguen aprendiendo y viviendo nuevas vivencias.