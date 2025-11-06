Los 12 municipios afectados por la dana a los que Castelló destinará vehículos policiales

El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha informado este jueves tras la celebración de la junta de gobierno local del ofrecimiento a todos los municipios valencianos afectados por la dana, de vehículos policiales para completar el parque móvil que todavía no han recuperado en su totalidad. Una compra, tanto de vehículos, como de motocicletas, que asumirá el consistorio para poder donar a los municipios interesados y en loos que la Plana invertirá 700.000 euros.

Sales, destacó que el Ayuntamiento ya dispone de un informe con las localidades afectadas que todavía no han recuperado la totalidad de su flota de vehículos policiales. “Tenemos constatados al menos una docena de ellos: nueve municipios no han recuperado la totalidad de coches patrulla (l´Alcúdia, Aldaia, Algemesí, Catarroja, Cheste, Chiva, Picanya, Requena, Torrent) y tres municipios sabemos que están faltos de motos policiales (Albal, Benetússer y Sedaví). No obstante, vamos a hacer el ofrecimiento a la totalidad de municipios valencianos que se vieron afectados por la riada”, ha dicho.

Aprobación

Sales ha recordado que “el 28 de noviembre del año pasado este gobierno aprobó ofrecer una ayuda económica de 700.000€ a los municipios afectados por la dana en Valencia, para colaborar en su reconstrucción. Sin embargo el decreto 6/2024, de 5 de noviembre del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez nos impedía poder hacer ningún tipo de transferencia económica, de modo que tenía que ser en especias. Así pues, ahora en Junta de Gobierno Local hemos aprobado el ofrecimiento a estos municipios de la adquisición de vehículos destinados a la Policía Local”.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Una vez tramitados los expedientes de contratación, dichos vehículos se adquirirían completamente equipados y preparados para su entrega a los municipios beneficiarios para poder destinarlos de manera inmediata al servicio policial.

El portavoz del gobierno municipal ha concluido subrayando que "la ciudad de Castellón y este gobierno hemos estado desde el primer momento solidarizados con nuestros vecinos valencianos, ayudando con la recogida de alimentos, mantas o material sanitario desde el centro logístico que ubicados en Tetuán. Nunca les hemos soltado de la mano y así vamos a seguir trabajando directamente con los alcaldes y alcaldesas ofreciéndoles toda nuestra ayuda para que puedan recuperar la normalidad”.