Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

Ortolá (Vox) acusa a Sánchez de "poner en riesgo los presupuestos de Castelló"

El portavoz del partido de Abascal en el Ayuntamiento destaca la importancia de las transferencias del Estado para la ciudad.

Antonio Ortolá es el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló.

Antonio Ortolá es el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, se ha sumado este jueves a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y ha criticado este jueves "la falta de previsión y transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber publicado todavía las previsiones oficiales de las entregas a cuenta y demás fondos estatales de financiación local correspondientes al ejercicio 2026" y ha advertido que “esta situación está provocando incertidumbre en la planificación económica del Ayuntamiento de Castellón, que, como el resto de los municipios, necesita conocer las cantidades que le corresponderán para poder elaborar sus presupuestos dentro de los plazos legales y con criterios de responsabilidad y equilibrio”. "Las transferencias del Estado son una fuente esencial de financiación para los ayuntamientos, ya que permiten planificar con precisión los ingresos y elaborar unos presupuestos ajustados a la realidad económica de cada municipio. Esa falta de información dificulta la planificación y pone en riesgo el principio de suficiencia financiera y la autonomía local”, ha remarcado.

“Sánchez vuelve a sembrar incertidumbre, fríe a impuestos a los ciudadanos y deja a los ayuntamientos sin la información necesaria para poder planificar con rigor. Esta forma de actuar perjudica directamente a los vecinos y demuestra la falta de compromiso del Gobierno con los municipios”, ha afirmado Ortolá.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
  2. El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
  3. Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
  4. La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
  5. Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
  6. Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
  7. Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
  8. Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló

Ortolá (Vox) acusa a Sánchez de "poner en riesgo los presupuestos de Castelló"

Ortolá (Vox) acusa a Sánchez de "poner en riesgo los presupuestos de Castelló"

El Tribunal Supremo ratifica la legalidad del Plan General de l'Acord de Fadrell y el PSPV dice que deja "en evidencia a Carrasco"

El Tribunal Supremo ratifica la legalidad del Plan General de l'Acord de Fadrell y el PSPV dice que deja "en evidencia a Carrasco"

TESTIMONIOS SOBRE EL ICTUS | Víctor Manuel, de 53 años, y Amparo: "Es muy duro, tanto para el enfermo como para la familia"

TESTIMONIOS SOBRE EL ICTUS | Víctor Manuel, de 53 años, y Amparo: "Es muy duro, tanto para el enfermo como para la familia"

Un mosaico sin edad: la iniciativa del colegio Bernat Artola que emociona a Castelló

Un mosaico sin edad: la iniciativa del colegio Bernat Artola que emociona a Castelló

El nuevo contrato de transporte urbano de Castelló se licitará antes de final de año

El nuevo contrato de transporte urbano de Castelló se licitará antes de final de año

El turismo de congresos deja en Castelló un 8% más de ocupación hotelera en octubre

El turismo de congresos deja en Castelló un 8% más de ocupación hotelera en octubre

Los bomberos de Castelló renuevan un vehículo para reforzar los rescates

Los bomberos de Castelló renuevan un vehículo para reforzar los rescates

Carrasco: "Confío en que las transferencias del Estado para el presupuesto de Castelló sean más porque Sánchez ha subido impuestos"

Carrasco: "Confío en que las transferencias del Estado para el presupuesto de Castelló sean más porque Sánchez ha subido impuestos"
Tracking Pixel Contents