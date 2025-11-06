Ortolá (Vox) acusa a Sánchez de "poner en riesgo los presupuestos de Castelló"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, se ha sumado este jueves a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y ha criticado este jueves "la falta de previsión y transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber publicado todavía las previsiones oficiales de las entregas a cuenta y demás fondos estatales de financiación local correspondientes al ejercicio 2026" y ha advertido que “esta situación está provocando incertidumbre en la planificación económica del Ayuntamiento de Castellón, que, como el resto de los municipios, necesita conocer las cantidades que le corresponderán para poder elaborar sus presupuestos dentro de los plazos legales y con criterios de responsabilidad y equilibrio”. "Las transferencias del Estado son una fuente esencial de financiación para los ayuntamientos, ya que permiten planificar con precisión los ingresos y elaborar unos presupuestos ajustados a la realidad económica de cada municipio. Esa falta de información dificulta la planificación y pone en riesgo el principio de suficiencia financiera y la autonomía local”, ha remarcado.

“Sánchez vuelve a sembrar incertidumbre, fríe a impuestos a los ciudadanos y deja a los ayuntamientos sin la información necesaria para poder planificar con rigor. Esta forma de actuar perjudica directamente a los vecinos y demuestra la falta de compromiso del Gobierno con los municipios”, ha afirmado Ortolá.