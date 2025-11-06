El Tribunal Supremo ratifica la legalidad del Plan General de l'Acord de Fadrell y el PSPV dice que deja "en evidencia a Carrasco"

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha afirmado este jueves que el “desarrollo sostenible, humano y solidario” de Castelló se rige en la actualidad por el Plan Especial que aprobó el Acord de Fadrell en 2021 y después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el 16 de julio el último de los recursos, de los vecinos de la zona de Joanet del Riu Sec, y que se suma a otros quince que no han prosperado en contra de este documento urbanístico en los últimos cuatro años. Simó, quien ha estado acompañado por, la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, y el portavoz adjunto, José Luis López, ha dicho que el Plan General “está a salvo y ratificado por los tribunales”.

“No hay ni puede haber ya sentencia alguna que paralice un modelo de ciudad sostenible, humano y solidario que defendimos desde el Partido Socialista y que votó en contra Begoña Carrasco además de abandonar el pleno donde se debatía el futuro de la ciudad”, han dicho tanto Simó como Puerta y López.

López, Simó y Puerta, este jueves, en el nuevo bulevar de la UJI, este jueves. / Mediterráneo

“Castelló cuenta ya, por mucho que le pese al PP, con un modelo urbanístico justo y equilibrado para las próximas dos décadas”, ha proseguido Simó, quien ha recordado que Castelló ha vivido durante muchos años “un bloqueo porque los tribunales sí decidieron anular, hace ahora 14 años, el Plan General del año 2000 diseñado por el Partido Popular, una paralización que dejó durante muchos tiempo en el limbo el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad”.

Simó ha explicado que “esta noticia tan importante para la ciudadanía la debería haber dado la alcaldesa, aunque ya sabemos que Begoña Carrasco, en 2020, no dudó en decir que el Plan General era un proyecto precipitado, sin consenso y con graves errores técnicos”. Ahora, “los tribunales le han dicho de forma contundente que no tenía razón”.

Por su parte, Patricia Puerta, ha instado a Carrasco a pedir perdón a todos los ciudadanos a los que, desde la oposición, manipuló para arremeter contra un Plan General que da las claves del Castelló del futuro”.

Para Puerta, “la suerte de Carrasco es haber heredado proyectos de los gobiernos progresistas liderados por el PSPV, como la Zona de Bajas Emisiones, el parque logístico de Castelló, la remodelación del Paseo Marítimo Ferrandis Salvador, la construcción de nuevos colegios, el nuevo centro de Parkinson, el Mercado de Abastos o el lugar donde estamos hoy, el corredor ambiental del Riu Sec”.

Finalmente, López ha manifestado que “es curioso ver cómo, durante los años en los que estuvimos trabajando el Plan General, su actitud era siempre el no por el no y cero propuestas y, ahora, sí presuman de lo que aprobamos los socialistas”. Esto es “un claro ejemplo de cómo es Begoña Carrasco: el ‘no a todo’ cuando había que trabajar y el ‘sí’ a todo cuando puede colgarse la medalla ya hacerse fotos”, concluye el portavoz adjunto socialista.