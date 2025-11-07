AdComunica ofrece formación sobre protocolo en las fiestas de la Magdalena

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, adComunica, se ha encargado de desarrollar este jueves, en colaboración con la Federació Gestora de Gaiates, un taller sobre normas de protocolo en el evento tradicional, específicamente dedicado a las fiestas de la Magdalena y actos organizados por las comisiones gaiateras.

La doctora Estela Bernad se ha encargado de explicar en profundidad los detalles de esta temática en un encuentro que se ha celebrado, con la colaboración de la Generalitat Valenciana en la Casa dels Caragols, sede de la Delegación del Consell en Castellón.

Entes festivos

En la cita han participado representantes de los entes festivos castellonenses, así como madrinas y damas de las distintas comisiones gaiateras de la ciudad. Por su parte, entre los temas de la ponencia, que ha habido una vertiente muy práctica y participativa. En esta se ha abordado la etiqueta y códigos de vestimenta, el ceremonial y la precedencia en actos, pautas de protocolo social o el protocolo en mesa.

Congreso sobre evento tradicional

Dentro sus actividades relacionadas con el evento tradicional, adComunica organizará, el próximo mes de mayo, la segunda edición de su Congreso Internacional sobre el Evento Tradicional (Ciset). En concreto, serán los días 21, 22 y 23 de mayo, y servirá para abordar la manera en que la tradición y la modernidad se combinan para reforzar la identidad de una ciudad. La anterior edición se celebró en 2016 y fue organizada por adComunica y la Universitat Jaume I.