Castelló renueva su equipo de limpieza viaria con la incorporación de 150 máquinas

Decidida apuesta municipal por la renovación de su flotilla de vehículos de limpieza viaria. El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que la incorporación de 150 nuevas máquinas que entrarán servicio de manera progresiva. Además, el consistorio modernizará la maquinaria, camiones de recogida, recolectores, así como la contenerización.

De estos nuevos elementos para el equipo de limpieza municipal, una parte serán vehículos pesados de GNC, que son más eficientes y sostenibles dado que utilizan gas natural comprimido y realiza menos contaminación sonora. Además, se añadirán vehículos ligeros, destinados a la limpieza diaria, cien por cien eléctricos, por lo que también disminuyen las emisiones de CO₂.

Aumento de personal

También se prevé que haya un aumento de la frecuencia de las recogidas, que irá unido al incremento del personal y a la mejora de la eficiencia del servicio de limpieza viaria. Según la alcaldesa, Begoña Carrasco son medidas que buscan “ofrecer el servicio que los vecinos de Castellón nos han venido solicitando y se merecen”.

“Tal y como nos comprometimos con los castellonenses, apostamos por una ciudad más limpia y para ello hemos renovado la maquinaria de limpieza viaria, actualizándola a una de última generación. Se trata de una maquinaria que, gracias a que es eléctrica, es más sostenible, ya que genera menos emisiones y, por lo tanto, menos contaminación y genera menos molestias sonoras a los vecinos”, ha destacado la alcaldesa.

Flota obsoleta

La decisión de actualizar la maquinaria, según Carrasco, "era un requisito sine qua non, ya que tras los más de 15 años de vigencia del anterior contrato, estaba obsoleta y necesitaba renovarse".

Begoña Carrasco ha realizado estos anuncios en la visita que, este viernes, ha realizado, junto al concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sergio Toledo, José María Villar, el jefe de Servicio de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza, Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma) y el coordinador de Infraestructuras de la ciudad Cristóbal Badenes, para ver a pie de calle la nueva maquinaria.

De estos nuevos vehículos, una parte ya está en funcionamiento y otra en periodo de pruebas, para seguir prestando el servicio, que desempeña esta empresa desde la puesta en marcha del contrato hace un mes.

Mejora sustancial

“Con estas acciones los castellonenses van a ver mejorada de forma sustancial la limpieza de nuestras calles, tal y como nos pidieron. Contaremos con mejor maquinaria, más manos, más baldeos y más frecuencias”, ha concluido Begoña Carrasco.