Castelló rinde homenaje a tres negocios emblemáticos

Son representantes de una clase de negocios que representan el alma de una ciudad. Después de más de 50 años abiertos en Castelló, se han convertido en parte del paisaje urbano y de la memoria de los castellonenses. Es el caso de Muebles Pachés, Babiloni Tenda d'Art y Pajarería Esparza que, este jueves, han recibido el homenaje del Ayuntamiento a través de su Gala del Comercio Veterano.

Castelló homenajea tres negocios emblemáticos de la ciudad /

Un reconocimiento a una trayectoria que ya supera el medio siglo y que ha ofrecido servicio a varias generaciones de vecinos de la capital y de las poblaciones cercanas.

Muebles Pachés

Es el caso de Pachés, que se ha encargado de amueblar centenares de casas tanto en Castelló como en la provincia. Pero, como explica Mamen Pachés, "el origen del negocio se remonta a más de un siglo". Fue su abuelo, Antonio Pachés quien puso en marcha una tienda de ebanistería en 1923.

Julio Pachés y su esposa fueron propietarios de la tienda de muebles Pachés. / Mediterráneo

De ahí, el comercio se trasladó a la calle Enmedio donde, en 1947, se hizo cargo Julio Pachés, el padre de Mamen. Fueron años de crecimiento y expansión con la apertura de un nuevo local, en 1965, que se ubicó en la calle O'Donell, esquina con la calle Alloza. Sesenta años después, y tras el cierre del establecimiento de Enmedio, todavía se puede entrar a comprar mobiliario en esta tienda, donde ahora son Mamen y sus hermanos, Isabel y Antonio, quienes atienden a los clientes.

"Yo me incorporé en 1995 y mi hermano sobre 1990", señala Mamen que asegura que "el gran despegue del negocio se produjo en los años 70 cuando mucha gente se compró segunda vivienda en Benicàssim y hubo un crecimiento económico". A pesar de los embates de las crisis económicas del siglo XXI, Muebles Pachés sobrevive "gracias a la confianza de los clientes".

Babiloni Tenda d'Art

La historia de Babiloni Tenda D'Art comienza diez años antes de su apertura. "Con 17 años, mi marido, Jesús Babiloni, iba con un carrito de tres ruedas lleno de cristales por todo Castelló. Buscaba casas en las que necesitaran cambiar alguna ventana", recuerda su viuda, Pilar Mañanós. En 1972, este cristalero abrió las puertas de su propio negocio en la calle Gobernador que, además de cristalería, vendía elementos decorativos y para el hogar.

Una imagen del interior de Babiloni Tenda d'Art en los años 90. / Mediterráneo

"Teníamos los mejores productos de la ciudad, como colmillos de marfil, candelabros o lámparas Mariner", comenta Pilar que añade que "íbamos a las mejores ferias europeas, como las de París o las de Milán, y también íbamos muchas veces a Alemania. Siempre queríamos llegar a las novedades antes que la competencia". "Jesús se ocupaba de comprar los productos y de las ventas, mientras que yo me encargaba más del aspecto económico", explica.

En aquella época, sin la ayuda de ordenadores, "podíamos estar hasta las 2.00 de la madrugada, preparando una lista de bodas". Aunque todavía sigue en la tienda para atender al público, Pilar ha dejado las principales responsabilidades en manos de sus hijos, Jesús y Sergio.

"Estamos muy agradecidos por como nos ha ido. Mi casa es la tienda", concluye Pilar.

Pajarería Esparza

La Pajarería Esparza, un clásico de la calle San Vicente, tuvo su origen en una heladería. Rafael Esparza, abuelo de Laura Esparza, la actual propietaria "tenía un local de venta de helados justo enfrente de donde está ahora la tienda. Vendía helados, pero también tenía expuestos siempre 3 o 4 pájaros que él mismo criaba. Al final, venía más gente preguntando por los animales que por los mantecados".

Rafael Esparza fue el fundador de la Pajarería Esparza. / Mediterráneo

Rafael decidió mudarse al otro lado de la calle y abrir lo que en principio fue una pajarería. "Cuando yo era pequeña, el negocio estaba lleno de perros, gatos, roedores, reptiles y peces, todos metidos en sus jaulitas. Eran otros tiempos", comenta Laura. Ella se hizo cargo de la tienda en 2007, después de que lo llevaran sus tíos Alejandro y Desiré y que fuera su madre, Tica Felip, quien asumiera la gerencia en 2004. "Le dijeron a mi madre si no iba a cambiar el nombre, pero ella también forma parte de la familia Esparza", comenta Laura.

"Hicimos una gran ampliación cuando yo lo cogí", apunta Laura que afirma que "estoy muy orgullosa del negocio familiar y muy contento por cómo nos va".