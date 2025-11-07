El Concurso de Arroz a Banda de Castelló alcanza una participación de récord

Castelló vivirá este lunes la tercera edición de su Concurso de Arroz a Banda, una cita que contará con una participación récord, ya que se hay plazas para 40 plazas para cocineros profesionales y 6 para estudiantes. Además, la variedad de propuestas y orígenes de los participantes, entre los que figuran un restaurante irlandés, uno francés y otro asiático, otorgan al concurso un carácter internacional inédito hasta la fecha.

Este evento, que se enmarca dentro del Mes del Arroz, comenzará a las 11.00 horas en la plaza de la Panderola del Grao y está impulsado por el Patronato de Turismo. Por su parte, el certamen contará con un jurado profesional que valorará el sabor, la presentación y la técnica culinaria de cada propuesta.

Los premios estarán dotados con 1.000 euros, trofeo y diploma para el primer clasificado; 500 euros, trofeo y diploma para el segundo; y 300 euros, trofeo y diploma para el tercero. Participarán profesionales del sector hostelero y gastronómico, tanto nacionales como internacionales, acompañados de un ayudante.

Desde el Ayuntamiento, señala que es "una cita consolidada que combina la esencia de nuestra gastronomía con la innovación".

Participantes

Entre los participantes se encuentran Tasca del Puerto S.L., Cal Teixo, Restaurante Los Abetos, Ca Navarro, El Nou Chaparral, Restaurante Isabel Playa, Restaurante Paco Baile, Arrocería El Buen Yantar, Arrocería Binhui Food, Doncanizales, Restaurante Bon Aire, Restaurante La Garrofera, Bar Las Palmeras, Restaurante Mas Blayet, Restaurante Jardins Blau Mar, Restaurante Tabick-Arrossos i Brases, Paella del Sol El Candelo, Nas VLC, Suglagu, Vaiven Casa de Comidas, Grupo Gastronómico La Cuadra El Palmero, Restaurante El Mosaic, Camping Spa Natura Resort, Bar La Palmera, Restaurante D’Emilio, Ataula Gastrobar / Bajo 12, Ram Sol, Ópera Victoria, Arrocería El Rek, Arrocería Culla Siete, Inturfood Restauración S.L., Restaurante Dixtinto, Restaurante Pistorum y Restaurante Mediterráneo.

Ediciones de calidad

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que "cada edición nos sorprende por la calidad de las elaboraciones, la pasión de los cocineros y el interés del público, que encuentra en este certamen una oportunidad para disfrutar de la creatividad y el talento culinario que hay en Castelló y más allá de nuestras fronteras”.

Asimismo, Miralles ha señalado que “la gastronomía es uno de los grandes motores del turismo en nuestra ciudad y este concurso es una prueba de ello. Apostamos por una Castelló viva, que pone en valor sus productos locales, a sus profesionales de la hostelería y a los jóvenes talentos que empiezan a despuntar en las escuelas de cocina. Esta mezcla de tradición, profesionalidad y creatividad convierte el Concurso de Arroz a Banda en un escaparate privilegiado de nuestra identidad mediterránea”.

Distintos colaboradores

Por último, la concejal de Turismo ha explicado que “este concurso no sería posible sin la colaboración de los restauradores, los patrocinadores y el público, que llenarán de vida la plaza de la Panderola. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que unen gastronomía, cultura y turismo, porque creemos firmemente que la promoción de Castelló pasa también por poner en valor lo que somos, y el arroz es parte esencial de nuestra historia y nuestra manera de vivir”.