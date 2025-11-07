El Consell impulsa el gobierno abierto en el Ayuntamiento y la Diputación de Castelló

El Consell ha aprobado un nuevo convenio de colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castellón que tiene como objetivo fomentar la innovación en materia de gobierno abierto.

El convenio, que cuenta con una dotación de 10.000 euros, tiene como busca profundizar en la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías participativas que mejoran la calidad democrática, promueven la apertura institucional y refuerzan el liderazgo de la Comunitat Valenciana en políticas de participación ciudadana.

Congreso de innovación

La actividad principal de esta colaboración es la celebración del I Congreso Internacional de Innovación en Participación Ciudadana. Este convenio refuerza el compromiso de las tres instituciones con la mejora continua de la participación ciudadana y la transparencia, consolidando a la autonomía como referente en innovación democrática.

Este modelo de gobierno quiere impulsar la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Además, se basa en poner a la ciudadanía en el centro, promoviendo la rendición de cuentas o el acceso a la información pública.