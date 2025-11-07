La Policía Local de Castelló utiliza sus recursos para ayudar a casi 250 víctimas de violencia de género

Aunque el día 25 de este mes, cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, todavía queda lejos, el Ayuntamiento de Castelló ya ha puesto en marcha en mes por la Igualdad de la Mujer en la ciudad. Dentro de estas iniciativas, la alcaldesa, Begoña Carrasco ha informado de que casi 250 mujeres, que han sufrido violencia de género, cuentan con la protección y la ayuda de la Policía Local.

Además, Carrasco, que ha comparecido ante los medios con el diputado nacional del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha señalado que "el 70% de las detenciones que se producen en Castellón son relacionadas con casos de violencia contra la mujer o de género". La alcaldesa ha destacado que "desde nuestra llegada al equipo de gobierno, hemos incrementado el presupuesto en esta materia, dentro de nuestra apuesta por la igualdad".

Este impulso a la lucha contra el maltrato a las mujeres, ha implicado que la Unidad de Violencia de Género (Viogen) de la Policía Local "tenga un coordinador más, así como un nuevo oficial". A esto se une que "en el grupo de Respuesta Inmediata, que incluye a 72 efectivos, todos los agentes que trabajen en él y se incorporen deben haber realizado el curso oficial de Violencia contra la Mujer. Todos deben estar especializados en violencia de género".

Protocolo cero

Dentro de las iniciativas impulsadas por el consistorio, Carrasco ha destacado la firma del Protocolo Cero en Castelló contra la violencia de género. "Este documento implica que no se necesitan medidas dictadas por un juez para que la Policía Local ofrezca su protección y ayuda a las víctimas. Así, desde que sientan que necesitan ayudan, serán tratadas por las psicólogas de la concejalía de Igualdad de Castelló y, si denuncian, recibirán la ayuda policial. Es una gestión integral, caso por caso", ha explicado Carrasco.

Jaime de los Santos y Begoña Carrasco, acompañados por varios concejales del equipo de gobierno local. / Iván Fernández

Por su parte, Jaime de los Santos, que también ha visitado junto a la alcaldesa el Centro de Crisis de la Generalitat Valenciana, ubicado en la capital de la Plana, ha afirmado que en Castelló "se desarrolla un trabajo muy valioso para las víctimas de violencia sexual".

Supremacia masculina

El diputado popular ha asegurado que "al contrario de lo que otros afirman, por supuesto que existe la violencia de género y es el resultado de supremacía masculina. Por eso, hay que seguir luchando contra ello todos los que creemos y avanzar como sociedad".

También ha incidido en que "no solo hay que recordar a las víctimas el 25N, sino cada día que nos interpela a todos, pero sobre todos a los hombres para que no se vuelva a abusar de ninguna otra mujer". Además, ha catalogado de "hito" a los Centros de Crisis que, además de en Castelló, se ubican en Alicante y Valencia.