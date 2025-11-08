Castelló reúne a la élite de los perros policía

Castelló ha reunido este viernes a una patrulla canina de carne y hueso. Los mejores agentes caninos de la Comunitat Valenciana, así como de la provincia de Girona, se han congregado en la Central de Policía de la capital de la Plana, ubicada en Tetuán XIV, para desarrollar una jornada formativa que amplíe los conocimientos y las destrezas de estos policías de cuatro patas que son una gran ayuda para sus homónimos de dos piernas.

Los patrulleros caninos, que han llegado desde los municipios de Alicante, Gandia, Vinaròs, Ribarroja del Turia, Onda, Cullera y Girona, a los que se han sumado los agentes de Castelló. Así, las instalaciones de la Policía Local se han transformado en escenarios reales donde debían intervenir los efectivos. Los animales han desarrollado distintos tipos de ejercicios, como la detección de sustancias estupefacientes, en la que han tenido que afinar su olfato.

Diferente tipos de prácticas

Pero, además también han realizado prácticas de localización, para hallar personas desaparecidas, o de obediencia avanzada, para incrementar el nivel de cooperación con su agente humano. A esto se ha unido la recreación de controles en entornos urbanos con presencia de personas y vehículos.

El principal objetivo que ha perseguido esta formación, incluida dentro del plan de formación impulsado por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), ha sido perfeccionar la destreza operativa de las unidades caninas y reforzar la cooperación entre los cuerpos de Policía Local con este tipo de servicios especializados.

Desde la organización, han destacado que la formación continua es un pilar esencial para mantener el alto nivel de eficacia y preparación que estas unidades ofrecen en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito y apoyo en emergencias.

Compartir experiencias

Además, los componentes de las distintas policías locales han aprovechado para compartir experiencias, metodologías de adiestramiento y protocolos de intervención, para así favorecer la coordinación entre cuerpos de seguridad de distintas localidades.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha puesto en valor el trabajo de la Unidad Canina local. También ha destacado que “Castelló se consolida como referente autonómico en la formación de guías y perros policía. Este tipo de encuentros demuestran la capacidad y la profesionalidad de nuestros agentes, que garantizan la seguridad en la ciudad y además contribuyen a la mejora del conjunto de las policías locales de la Comunitat”.

Recursos estratégicos

Ortolá ha subrayado además que “las unidades caninas son un recurso estratégico en la labor policial, tanto por su capacidad operativa como por el vínculo que generan entre los agentes y la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando su formación, dotándolas de los medios necesarios y promoviendo espacios de cooperación entre municipios para avanzar juntos en la mejora de la seguridad pública”.