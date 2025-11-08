El chef Alessandro Maino demuestra en Castelló sus habilidades para cocinar el arroz

El chef Alessandro Maino ha desarrollado, este sábado, en la plaza Na Violant de Castelló una exhibición culinaria, en la que ha estado acompañado por una clase magistral de arroz de Molino Roca, que ha congregado a numeroso público que ha podido disfrutar en directo de una demostración culinaria centrada en uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía local.

Esta iniciativa, organizada por el Patronato de Turismo se incluye dentro del Mes del Arroz. La programación incluye siete actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad con el arroz como punto común. El próximo miércoles, 12 de noviembre, la plaza María Agustina acogerá a las 11.00 horas un nuevo showcooking a cargo del chef Cristian Granero.

Además, el programa culminará el sábado, 15 de noviembre con la demostración de cocina de Arroces Internacionales, en la plaza Tetuán, donde cocineros y aficionados de 12 nacionalidades presentarán sus versiones del arroz, mostrando la diversidad gastronómica y cultural de Castelló.

Interés creciente

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “la jornada ha sido un éxito de participación y un reflejo del interés creciente por nuestra cocina. Hemos logrado que la plaza se convierta en un punto de encuentro donde gastronomía, producto local y ciudadanía se unen en torno a un mismo ingrediente. Este tipo de actividades nos permiten sacar la cocina a la calle, compartirla y vivirla de cerca, haciendo que todos puedan conocer y disfrutar de la riqueza culinaria de Castelló”.

Miralles ha añadido que “desde el Patronato de Turismo apostamos por propuestas que promuevan el talento de nuestros chefs y den visibilidad a los productos de proximidad. Cada showcooking es una oportunidad para reivindicar la calidad y creatividad de nuestra gastronomía, pero también para reforzar el vínculo entre tradición e innovación. Castelló cuenta con una despensa excepcional y con profesionales que saben interpretarla con maestría, y eso queremos mostrar a vecinos y visitantes”.

Cita de referencia

En este sentido, la concejal ha subrayado que “el Mes del Arroz se ha consolidado como una cita gastronómica de referencia en la ciudad. Nuestro objetivo es acercar la cocina a la gente, hacerla participativa y convertirla en una experiencia compartida. La gastronomía es cultura, identidad y convivencia, y queremos que cada castellonense sienta orgullo de lo que representa el arroz para nuestra historia y nuestra forma de vivir”.