El CIES Castelló se consolida como lanzadera del emprendimiento ocupando el 84% de sus espacios con empresas de nueva creación

El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha visitado el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES Castelló) que está situado en la Ciudad del Transporte.

El concejal ha recordado que “el CIES Castelló es un vivero de empresas de titularidad municipal, que tiene como misión apoyar el emprendimiento en los sectores relacionados con la sostenibilidad y la innovación social, contando con más de 2.200 m2, distribuidos en oficinas de distintas superficies y 6 naves para albergar la actividad de las diferentes empresas”.

El edil ha hecho hincapié en que “el CIES puede albergar a un total de 25 empresas y, en estos momentos, son ya 21 las iniciativas empresariales que han encontrado en este recurso municipal su sede temporal. Por tanto, estamos hablando de que el 84% de la capacidad del CIES está siendo utilizada en la actualidad. Esta es la mejor prueba del éxito y de la necesidad que tiene la ciudad de Castellón de contar con espacios como este”.

De esta manera, Redondo ha asegurado que “El CIES se ha convertido en todo un referente y un ejemplo de lanzadera de emprendimiento y de la apuesta por la creación de empresas en la ciudad de Castellón y del equipo que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco”.

“El CIES es un verdadero motor de innovación y generación de empleo en la ciudad de Castellón, que cuenta con un ecosistema emprendedor cada vez más sólido. Es un espacio de referencia para impulsar ideas, crear sinergias y consolidar proyectos con futuro”, ha manifestado.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones municipales destinadas al fomento de la contratación laboral de personas desempleadas. Estas ayudas, junto con el refuerzo de las políticas activas de empleo, forman parte de la estrategia del gobierno municipal para apoyar al tejido empresarial local, fomentar la innovación y consolidar a Castellón como referente en emprendimiento y sostenibilidad.

Estancia máxima

Redondo ha explicado también que “Los espacios del CIES se conceden por un máximo de 3 años, con opción a prorroga de 18 meses más, sin que la estancia pueda superar los 54 meses”.

Entre las empresas que desarrollan su actividad en el CIES están algunas que se dedican a actividades como el diseño e interiorismo, al desarrollo de videojuegos o al sector de las energías renovables, entre otros.

“Desde el equipo de gobierno estamos poniendo al alcance de los emprendedores de Castellón toda una serie de recursos para hacer posible que las ideas se transformen en empresas que generen puestos de trabajo, actividad económica y bienestar en nuestra ciudad”, ha insistido Redondo.

Nueva zona de Coworking Municipal

Juan Carlos Redondo, quien ha saludado a los responsables de las diferentes empresas alojadas en estos momentos en el CIES, ha apuntado que “este edificio cuenta además con una serie de zonas comunes, tales como, recepción, sala de reuniones, asi como la nueva zona de coworking, que hace poco que se puso en marcha y donde se han instalado hasta 6 nuevas empresas que están en una fase inicial de su puesta en marcha”.