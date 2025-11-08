Compromís demana una reparació "amb garanties" del carril del TRAM de Castelló
La coalició ha recordat que fa més d'un any que ha advertit "del deteriorament d'este vial i de la necessitat d'una actuació completa"
Compromís per Castelló ha lamentat la falta de rigor de l'equip de govern, que lidera el Partit Popular, en la gestió del TRAM i reclama que la reparació anunciada esta setmana s’execute amb garanties i dins dels terminis previstos. La coalició recorda que fa més d’un any que han advertit "del deteriorament d’este vial i de la necessitat d’una actuació completa, i que fins ara l’única resposta del govern municipal han sigut pedaços provisionals".
A més, com apunta la formació, la visita del conseller Vicente Martínez Mus ha posat en evidència la necessitat d’una actuació completa, però també ha fet saber que els nyaps anteriors, els treballs provisionals fets abans de Magdalena, no van ser responsabilitat de la Generalitat, sinó del mateix Ajuntament de Castelló.
El regidor de Compromís, Pau Sancho, ha destacat que “és positiu que s’anuncie una actuació integral després d’un any, però ja no ens fiem: estarem pendents perquè es faça bé i amb garanties”.
Opacitat i desinformació
Compromís destaca també que, mentre el regidor Sergio Toledo parlava d’una inversió de 300.000 euros, la Conselleria ha anunciat ara una actuació valorada en 1,4 milions, una diferència que demostra fins a quin punt el govern de Carrasco ha gestionat este tema amb opacitat i desinformació.
“El centre de Castelló fa massa temps que pateix una situació que no es consentiria en altres ciutats, amb clots i trams en mal estat que projecten una imatge indigna”, ha manifestat Sancho, que ha afegit: “després d’un any de pedaços i promeses incomplides, el que Castelló necessita és una actuació definitiva, planificada amb criteris tècnics i estètics”.
Clots i afonament
Des de Compromís assenyalen que el ferm del TRAM, especialment a Porta del Sol, l’avinguda Rei en Jaume i els carrers Ruiz Zorrilla i Escultor Viciano, presenta clots i afonaments que dificulten el pas del transport públic i dels vianants. La formació demana que la reparació prevista garantisca, ara si, una solució definitiva, amb criteris tècnics i de coherència urbana, que permeta recuperar l’estat i la funcionalitat del centre de la ciutat.
