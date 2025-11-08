La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario

La música ha invadido este sábado la plaza Mayor de Castelló con motivo de la convocatoria solidaria de los Diables de Castelló. Esta iniciativa, que lleva por nombre Vermut Solidario y ha alcanzado su sexta edición, tiene como objetivo recaudar fondos para la asociación Aludme Dystonia.

En esta ocasión, el dinero recaudado se destinará a esta organización, una entidad que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la distonía, una enfermedad neurológica que afecta aproximadamente a entre 30 y 50 de cada 100.000 personas en todo el mundo.

Recaudación de fondos

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto al edil de Juventud, Cristian Ramírez ha felicitado in situ a la asociación castellonense Diables de Castelló por el éxito de convocatoria de la sexta edición del Vermut Solidario, que siempre tiene la premisa de recaudar fondos para colaborar con entidades sociales de la ciudad.

Ciudad solidaria

“Castellón es una ciudad solidaria, que siempre se entrega en cuerpo y alma a las causas más sociales. Tener la plaza Mayor al completo, no solo es una muestra de que Castellón está más viva que nunca, sino también nos deja patente que estas iniciativas también propician que las calles se dinamicen, las terrazas, restaurantes y los comercios, lo que hace que los beneficios sean exponenciales”, ha declarado la alcaldesa.

Esta cita musical, conducida por Rubén Peña, cuenta con las actuaciones de los grupos castellonenses Ironics, Los Simples, Five, Antiguos Astronautas, N’rockats y Vudú.