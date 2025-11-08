Así son las nuevas máquinas de limpieza viaria de Castelló

Con la entrada en vigor del nuevo contrato de basuras de Castelló, el Ayuntamiento ha activado diversas acciones para modernizar el servicio y responder a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha anunciado que se aumentará la frecuencia de las recogidas, incrementar el personal y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza viaria.

Estas medidas están previstas “para ofrecer el servicio que los vecinos de Castellón nos han venido solicitando y se merecen”, ha asegurado Carrasco. Además, estas actuaciones se enmarcan dentro de "el contrato más cuantioso que el Ayuntamiento de le la ciudad ha tenido en materia de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión y explotación del ecoparque de Castellón”.

Contatro de basuras

En total supondrá una inversión total de 389 millones de euros y una duración de 15 años. Anualmente, supone una inversión de 26 millones de euros, 4 millones de euros más que lo que se destinaba anteriormente.

Dentro de esta mejora integral del servicio de recogida de basuras, se incluye también la renovación de la flota de vehículos de limpieza viaria de la ciudad. Carrasco ha anunciado que, de manera gradual, se incorporarán 150 nuevas máquinas para esta finalidad que, de manera progresiva, entrarán en servicio. También se procederá a la renovación de maquinaria, camiones de recogida, recolectores, así como la contenerización.

Dos tipos de vehículos

Por un parte, serán "vehículos pesados de GNC, que son más eficientes y sostenibles dado que utilizan gas natural comprimido y realiza menos contaminación sonora”., según ha detallado José María Villar, el jefe de Servicio de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza, Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma).

Además, entrarán en funcionamiento "vehículos ligeros, que en mayor medida estarán destinados a la limpieza diaria, cien por cien eléctricos, por lo que también disminuyen las emisiones de CO₂”.