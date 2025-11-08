Así son las nuevas máquinas de limpieza viaria de Castelló
El Ayuntamiento incorpora de manera progresiva 150 vehículos a la flota municipal
Con la entrada en vigor del nuevo contrato de basuras de Castelló, el Ayuntamiento ha activado diversas acciones para modernizar el servicio y responder a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha anunciado que se aumentará la frecuencia de las recogidas, incrementar el personal y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza viaria.
Estas medidas están previstas “para ofrecer el servicio que los vecinos de Castellón nos han venido solicitando y se merecen”, ha asegurado Carrasco. Además, estas actuaciones se enmarcan dentro de "el contrato más cuantioso que el Ayuntamiento de le la ciudad ha tenido en materia de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión y explotación del ecoparque de Castellón”.
Contatro de basuras
En total supondrá una inversión total de 389 millones de euros y una duración de 15 años. Anualmente, supone una inversión de 26 millones de euros, 4 millones de euros más que lo que se destinaba anteriormente.
Dentro de esta mejora integral del servicio de recogida de basuras, se incluye también la renovación de la flota de vehículos de limpieza viaria de la ciudad. Carrasco ha anunciado que, de manera gradual, se incorporarán 150 nuevas máquinas para esta finalidad que, de manera progresiva, entrarán en servicio. También se procederá a la renovación de maquinaria, camiones de recogida, recolectores, así como la contenerización.
Dos tipos de vehículos
Por un parte, serán "vehículos pesados de GNC, que son más eficientes y sostenibles dado que utilizan gas natural comprimido y realiza menos contaminación sonora”., según ha detallado José María Villar, el jefe de Servicio de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza, Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma).
Además, entrarán en funcionamiento "vehículos ligeros, que en mayor medida estarán destinados a la limpieza diaria, cien por cien eléctricos, por lo que también disminuyen las emisiones de CO₂”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló