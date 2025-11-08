Los vecinos de San Agustín y San Marcos de Castelló decoran su barrio con un mural

Los vecinos de todas las edades del grupo San Agustín y San Marcos de Castelló están pintando un mural colectivo para embellecer el barrio. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de murales por los barrios, cuyo objetivo es mejorar el aspecto de los barrios de Castelló, así como fomentar la convivencia y el orgullo de pertenencia de los vecinos y vecinas que habitan en él.

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, ha visitado este mural que es el tercero que se desarrolla, dentro de este proyecto, después de que "se hizo un primer mural en el grupo Perpetuo Socorro y un segundo mural en el grupo Reyes y grupo San José Obrero". Además, será el tercero que se completará este año 2025.

Dos partes

Cabañero ha explicado que todos los murales que se están creando en esta iniciativa constan de dos partes. La primera consiste en elegir a un ave autóctona de la ciudad, para así dar a conocer la fauna autóctona de la ciudad, y la otra parte es escoger un elemento que sea clave y característico de cada barrio.

“Los vecinos de este barrio han elegido un pozo como elemento característico que consideran que les define. Se refiere al Pozo Castalia, que, cabe recordar, es el primer pozo con el que construyeron las primeras viviendas del barrio, así como también se ha pintado una higuera y naranjos que representaban los huertos de naranjos que había alrededor del barrio”, ha explicado el edil.

Jornada de convivencia

Cabañero ha compartido con los vecinos la jornada de convivencia, ya que, aunque el objetivo primero era finalizar el mural, el edil ha señalado que “estas jornadas son muy participativas, ya que la gente aprovecha para socializar, compartir esta actividad intergeneracional, mayores, jóvenes y niños. También se han preparado actividades y juegos para los más pequeños”.

El concejal ha valorado de forma muy positiva el funcionamiento y la acogida multitudinaria de esta iniciativa que continuará en cuatro barrios más en 2026.

Buena acogida

“El próximo año van a continuar los murales, ya que la acogida ha sido muy buena entre los vecinos y vecinas de cada barrio, de modo que vamos a seguir dinamizando los barrios, también incentivando a la convivencia, la cohesión y la unidad. Vamos a seguir promocionando las particularidades de cada barrio, como ya lo estamos haciendo en Navidades, o con actividades como la Ruta de l’Almorsaret pels Barris”, ha señalado.