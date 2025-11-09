Polémica en la feria de Castelló: bufandas de Franco con el lema "arriba España" como premio de una caseta

Un puesto de juegos de puntería en la feria de atracciones de Castelló cuenta entre sus premios con bufandas que muestran el rostro del dictador Francisco Franco junto al lema “Arriba España”, lo que ha suscitado cierta polémica entre los asistentes al recinto lúdico.

Los artículos expuestos para elegir entre quienes consigan superar el juego incluyen, como ha comprobado este diario, bufandas con la imagen del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y con el logotipo del partido.

Entre peluches o muñecos

Estos objetos se exhiben junto a otros objetos de regalo habituales, como peluches, balones o muñecos que también forman parte del repertorio de recompensas que pueden conseguir los jugadores del puesto.

Algunos asistentes han mostrado su sorpresa y malestar en redes sociales, donde se han publicado fotografías y comentarios cuestionando la presencia de simbología política y alusiones al franquismo en una feria popular.