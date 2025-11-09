Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica en la feria de Castelló: bufandas de Franco con el lema "arriba España" como premio de una caseta

La oferta del puesto, que incluye artículos de Vox, suscita quejas entre los asistentes al recinto

Bufandas con la imagen de Abascal y del dictador Francisco Franco, en la feria de Castelló, este domingo.

Bufandas con la imagen de Abascal y del dictador Francisco Franco, en la feria de Castelló, este domingo. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

Un puesto de juegos de puntería en la feria de atracciones de Castelló cuenta entre sus premios con bufandas que muestran el rostro del dictador Francisco Franco junto al lema “Arriba España”, lo que ha suscitado cierta polémica entre los asistentes al recinto lúdico.

Los artículos expuestos para elegir entre quienes consigan superar el juego incluyen, como ha comprobado este diario, bufandas con la imagen del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y con el logotipo del partido.

Entre peluches o muñecos

Estos objetos se exhiben junto a otros objetos de regalo habituales, como peluches, balones o muñecos que también forman parte del repertorio de recompensas que pueden conseguir los jugadores del puesto.

Noticias relacionadas y más

Algunos asistentes han mostrado su sorpresa y malestar en redes sociales, donde se han publicado fotografías y comentarios cuestionando la presencia de simbología política y alusiones al franquismo en una feria popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents