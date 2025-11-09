Compromís per Castelló denuncia "la descoordinació" de l'Ajuntament en la gestió dels unflables del Street Park
El grup municipal ha recordat que la Policia Local va emetre un informe advertint que les atraccions no estaven ben ancorades
Compromís per Castelló ha denunciat “la descoordinació” de l'Ajuntament de Castelló, que lidera Begoña Carrasco, en la gestió dels unflables del Castelló Street Park, després d’haver comprovat que la Policia Local va emetre un informe advertint que les atraccions no estaven ben ancorades i que va traslladar al Patronat de Turisme, com a ens organitzador de l’activitat. Tot i això, el Patronat no va prendre cap mesura per a solucionar-ho.
Queixes veïnals
Segons ha explicat la coalició, l’informe policial es va elaborar arran de les queixes dels veïns i veïnes, que alertaven del perill que suposaven les instal·lacions. Els agents van constatar que els unflables no estaven ben fixats i van traslladar la incidència al Patronat de Turisme. No obstant això, quan Compromís ha preguntat per aquest document, el Patronat ha afirmat que no en tenia constància.
El regidor de Compromís, Pau Sancho considera “molt greu que no es complira el plec de condicions i que l’Ajuntament no haja pres cap mesura contra l’empresa adjudicatària, que ha cobrat diners públics per realitzar un servei mal executat”. També ha remarcat que “quan es tracta d’activitats amb menors, la seguretat hauria de ser una prioritat, no una formalitat”.
Documentació tècnica
Amb tot, cal recordar que en la documentació tècnica del contracte constava que els certificats d’homologació de les atraccions estaven signats per un enginyer tècnic industrial amb despatx a Torredelcampo (Jaén).
Aquells informes indicaven que els ancoratges eren correctes, però també especificaven que era necessària una verificació posterior del muntatge per assegurar que s’havia realitzat segons les condicions establides.
Per a Compromís, el cas dels unflables és un exemple més de la gestió “descoordinada i poc transparent” del govern de Carrasco, on ningú assumeix responsabilitats. La formació considera “inacceptable” que s’haja posat en risc la seguretat de xiquets i xiquetes en un acte municipal i reclama que es depuren responsabilitats per a evitar situacions similars en el futur.
