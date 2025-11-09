Las fiestas de Sant Pere corona a sus mejores toros en la I Gala del Bou

El Grau de Castelló ha estrenado la Gala del Bou de les Festes de Sant Pere, una celebración que pone en valor los festejos taurinos de las celebraciones patronales de este año. En este evento, que se ha celebrado en el Moll de Costa, se han entregado los premios a los mejores toros de Sant Pere.

Así el galardón al mejor toro ha recaído en Mirillo, número 58 de la ganadería El Pilar, brindado por la Comisión de fiestas y Federación de Peñas. Por su parte, el premio al mejor toro embolado ha sido para la ganadería Marqués de Albaserrada por su res Promesa para la Peña la Marxa.

Concurso de ganaderías

Además, la trigésimo séptima edición del trofeo de Sant Pere del concurso de ganaderías ha otorgado el premio a la mejor vaca a Morena de la ganadería Hermanos Navarre de Mora de Rubielos. En el caso del mejor toro, el destacado ha sido Caminante de la ganadería Hermanos Cali de Moixent, mientras que el mejor conjunto ha sido para el mismo hierro alicantino.

También se han entregado durante la ceremonia los galardones para la categoría fotográfica. En el cuadro de honor, ha figurado Javi Díaz que se ha llevado el premio a la mejor foto del concurso de ganaderías. Dentro de la categoría de premio a la mejor foto de una embolá, el premio ha ido a parar a las manos de Adrián Sales, que ha hecho doblete porque también ha ganado en la categoría de mejor foto de toros cerriles también para Adrián Sales.

Esta primera Gala del Bou de las fiestas de Sant Pere ha comenzado con la entrega de los reconocimientos a las mejores fotografías, que ha ido seguida de los premios a los mejores toros exhibidos. Ha sido la entrega del tradicional Trofeo de Sant Pere del concurso de ganaderías, que se acerca a sus cuatro décadas de historia, la que ha puesto el colofón a este encuentro taurino en el Grau.

Altavoz para las fiestas

La teniente alcalde del Grau, Ester Giner, ha felicitado a los organizadores de la gala y ha asegurado que "iniciativas como esta se convierten en un altavoz que amplifica la dimensión de nuestras fiestas de Sant Pere del Grao, dotándolas de mayor repercusión y visibilidad".

En este sentido, ha subrayado que "nuestro objetivo es que todo el mundo conozca nuestras fiestas, las viva y las disfrute, así como que sigamos reforzándolas para que los graueros y graueras sigan sintiendo el orgullo de sus raíces e identidad. Pero también es importante destacar que gracias a estas fiestas, cada vez son más las personas que conocen el Grau en todas sus facetas, ocio, cultura, gastronomía y comercio".

Junto a ella, han estado presentes en la gala la edil de Fiestas, Noelia Selma y las reinas de las fiestas, Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, el presidente infantil, Miguel Ramírez León, y el presidente Miguel Valerino.