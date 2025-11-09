'Sprint' final para pagar menos en el recibo de la basura en Castelló: los residuos que más reciclan

La apertura de los ecoparques móviles de Castelló por la tarde (hasta las 19.30 horas) han incrementado las visitas a estos puntos limpios en un 33% desde que estos funcionan con el nuevo horario, hace 15 días.

Según datos municipales, al ampliación del horario ha permitido aumentar de forma considerable el número de usuarios que ha pasado a unas 200 visitas por ecoparque al día, lo que ha motivado que se formen colas porque los castellonenses apuran las últimas semanas del año para poder disminuirse hasta en un 50% la tasa de la basura (con siete o más visitas al ecoparque para reciclar) para el año que viene. Hay que recordar que la ciudadanía en general tiene de plazo hasta el 31 de diciembre y los inquilinos, hasta marzo y que con de tres a seis visitas pueden también descontarse el 30% del recibo de 2026.

Más horas

De esta forma, si hace solamente unos días los castellonenses podían acudir a estos recintos durante cuatro horas y media, ahora pueden hacer uso de este servicio durante 11 horas, facilitando, así, el acceso a los mismos y adaptándose mejor a las necesidades y horarios particulares de los vecinos.

Fuentes municipales explicaron a este periódico que esta medida forma parte de una «estrategia más amplia para poner a disposición de los vecinos todas las herramientas posibles que fomenten el reciclaje y la economía circular, mejorando la calidad del servicio y promoviendo hábitos sostenibles». Las mismas fuentes explicaron a este diario que la respuesta vecinal «ha sido muy positiva» y recordaron que estos nuevos horarios que amplían la disponibilidad para depositar los residuos ha sido muy bien aceptados por los castellonenses.

Tipos de residuos

En cuanto a la categoría de los residuos que los vecinos reciclan en estos ecoparques móviles, destacan, principalmente, los pequeños electrodomésticos que suponen el 37,89% del total; seguidos de las pilas con un 19,49%; los enseres con un 12,39%; el aceite, un 8,56%; fluorescentes, un 5,83%; el plástico, que representa el 4,01%; metales, un 3,64%; monitores de televisión con un 3,28%; las radiografías suponen el 1,82% del total.

Vidrio, cristal y baterías de motos son los enseres que menos se depositan, ambos con un 0,18%. Pintura, cd, tóner, pintura y disolvente o tubos fluorescentes son otros de los residuos que los castellonenses han llevado a estos ecoparques móviles.

Hay que recodar que esta ampliación del horario es posible gracias a la puesta en marcha del nuevo contrato de recogida de residuos, el pasado 1 de octubre en Castelló.