El PSPV de Castelló denuncia la presencia de basuras y enseres en la calle

La ampliación de los horarios de servicio de los ecoparques móviles de Castelló ha mejorado los datos de uso de este servicio por parte de los ciudadanos, pero, a pesar de este incremento, todavía se pueden encontrar muebles y otros enseres en la vía pública.

Esta actitud incívica de algunos vecinos de la ciudad ha generado críticas de residentes en distintos barrios, que reclaman que se mejore la situación y que se eviten la mala imagen y los problemas de acumulación de desperdicios en las aceras.

Abandono a los vecinos

Desde la oposición, se han aprovechado estas quejas vecinales y las protestas por la acumulación de enseres en la vía pública para criticar la actitud de la alcaldesa, Begoña Carrasco. El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, señaló que "si la señora Carrasco dedicase un solo minuto a salir de la plaza Mayor y visitar los barrios se daría cuenta del abandono al que somete a los vecinos y vecinas, pero ya sabemos que solo se preocupa por tener regada la plaza Mayor".

Y aseguró que Carrasco "vive en su Castelló ficticio, el del postureo en las redes sociales, porque es incapaz de dar una respuesta a los vecinos y vecinas".

Necesidades reales

Además, López ha afirmado que la alcaldesa, en estos dos años y medio de gestión municipal, “se ha limitado a convertir el ayuntamiento en una agencia de espectáculos y marketing, alejada de las necesidades reales de las y los castellonenses”.

Durante las últimas semanas “hemos denunciado la presencia de ratas en zonas infantiles de la calle San Roque, junto a viviendas de la zona este e incluso al lado del centro de salud Fernando el Católico y de varios colegios del entorno, y eso va unido a suciedad en los parques, basuras sin recoger, vertederos incontrolados y mobiliario destrozado”.

Frente a ello, “nada parece importarle a la alcaldesa, que sigue viviendo en el Castelló virtual de las redes sociales, ajena a la situación de muchos de nuestros barrios”.