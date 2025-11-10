Castelló 'vende' en unas jornadas de Vox su modelo de zona de bajas emisiones que no tiene "sanciones automáticas"

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha participado este lunes en unas jornadas organizadas por la formación de Abascal en la localidad barcelonesa de Mataró, un acto que ha contado con la presencia de los principales portavoces nacionales del partido en distintas materias. En su intervención, el concejal Vidal ha expuesto el modelo alternativo de zona de bajas emisiones que ha desarrollado el consistorio capitalino gobernado por el PP y Vox, "un proyecto que no contempla sanciones automáticas ni restricciones arbitrarias al tráfico y que se ha consolidado como una referencia de sentido común y libertad frente a las políticas restrictivas impulsadas en numerosas ciudades de España".

El edil ha destacado que “Castellón ha sabido sortear las imposiciones europeas aplicando una regulación eficaz, equilibrada y respetuosa con la libertad de los ciudadanos”. Según el portavoz adjunto de Vox, “hemos demostrado que se puede mejorar la calidad del aire sin criminalizar a quienes necesitan el coche para desplazarse”. Para Vidal, el modelo castellonense “demuestra que hay otra forma de hacer las cosas, sin dogmatismos ni castigos al ciudadano de a pie”.

Contra el PSOE y Compromís

"El anterior proyecto impulsado por PSOE y Compromís pretendía cerrar al tráfico más de 745.000 metros cuadrados del centro de la ciudad, permitiendo circular únicamente a residentes y a unos pocos vehículos autorizados. Aquel modelo habría dividido Castellón entre ciudadanos de primera y de segunda, según la etiqueta ambiental de su vehículo, y habría convertido la movilidad en un privilegio”, ha señalado Vidal. Frente a ese planteamiento, se ha apostado por “una ciudad abierta, sin barreras ni prohibiciones arbitrarias, que garantiza la libertad de movimiento y protege el bienestar de las familias”.

En este sentido, Vidal ha recalcado que el objetivo de Vox es eliminar las zonas de bajas emisiones en toda España, por considerarlas “una imposición absurda que castiga especialmente a los ciudadanos más humildes”. “Allí donde no podemos eliminarlas de manera inmediata, las adaptamos para que sean lo menos restrictivas posible, siempre priorizando la libertad de los vecinos y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles”, ha explicado el concejal, quien ha insistido en que estas zonas "son un invento ideológico que solo sirve para recaudar y dificultar la vida de quienes más dependen del vehículo para trabajar o cuidar de sus familias”.

Además, "este modelo se complementa en Castellón con un ambicioso plan de mejora del transporte público, ligado al nuevo contrato de movilidad, que contempla el aumento de frecuencias, la ampliación de líneas y la incorporación de vehículos más eficientes y menos contaminantes, sin repercutir en el bolsillo de los castellonenses. “Apostamos por una movilidad sostenible y moderna, pero sin criminalizar al conductor ni imponer sacrificios injustos”, ha explicado Vidal.