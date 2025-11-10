Castelló suma otro piso social de 128.000 euros a su parque de viviendas

La concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Castelló, Ester Giner, ha afirmado este lunes que el gobierno municipal está en disposición de adquirir la primera de las viviendas, con cargo al presupuesto municipal histórico de 1,5 millones reservado para la compra de vivienda social, con el fin de ampliar el parque público de viviendas sociales.

“Esta es la legislatura de la vivienda, así lo avanzamos y así lo estamos demostrando. La última junta de gobierno local autorizó adquirir la primera de las viviendas, tras la revisión de la pertinente documentación y tras el proceso de licitación previa. La firma de la compra por un importe superior a los 128.000 euros (exactamente 128.047,08 euros) se materializará en los próximos días”, ha avanzado Giner.

Ester Giner es concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Del mismo modo, la concejala del área ha insistido en que, “tal y como avanzamos en el último pleno, se van a adquirir al menos cinco viviendas antes de que finalice el año, porque la intención es agotar esta partida de 1’5 millones de euros”. Una medida que complementa otras actuaciones que el ejecutivo municipal está llevando a cabo "para personas vulnerables, víctimas de desahucios, de trata sexual o de violencia de género con cerca de 300.000 euros en ayudas al alquiler. Lo mismo que en el año 2026, habrá una línea de ayudas al alquiler para nuestros jóvenes".

Finalmente, la edila ha recordado la próxima construcción de 123 viviendas de protección pública en el PAU Censal y que lo primero que hizo Carrasco al llegar al gobierno local fue desbloquear la adquisición y entrega de 12 viviendas sociales a familias en situación de vulnerabilidad.