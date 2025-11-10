El Centro Cultural La Marina del Grau de Castelló cambia de imagen. ¿En qué consisten las obras?

El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado las obras de remodelación del Centro Cultural La Marina del Grau con una inversión de 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Unos trabajos que ha visitado este lunes la alcaldesa Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y del concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, con el fin de seguir el desarrollo de los mismos porque “con esta reforma estamos cumpliendo con la palabra dada a las asociaciones culturales del Grao y con un compromiso electoral ante la ciudadanía”, ha dicho la primera edila.

Carrasco ha comentado que “el Centro Cultural La Marina es clave para la labor de las principales asociaciones del Grao que trabajan por la dinamización cultural y la difusión de las tradiciones del distrito marítimo. Se trata de un punto de encuentro y sede para entidades como la Unió Musical del Grau y su escuela de música; la colla de Dolçainers i Tabaleters del Grau; asociación El Faro; Associació Cultural ‘La Barraca’ o el Club Gimnàstica Tramuntana, entre otras entidades, que pronto van a poder disfrutar de las mejoras en este centro”.

Renovación tapizado butacas, moqueta y mejora escenario

Así, la alcaldesa ha recalcado también en cuanto a los detalles de la obra que “esta intervención parte de un compromiso electoral con los vecinos y vecinas del Grao y mejorará, entre otros aspectos, el escenario, renovará el tapizado de todas las butacas y mejorará la cubierta y climatización del edificio, que necesitaba una remodelación urgente, tras años de abandono por parte del anterior gobierno municipal”. Además, también se está sustituyendo la moqueta del salón de actos, acometiendo la pintura interior de paredes y techos de todo el edificio y la limpieza exterior de las fachadas y cristaleras”, ha apuntado.

La alcaldesa de Castelló ha hecho énfasis en que “son cientos las familias que están implicadas en las actividades que nacen desde el Centro Cultural La Marina. Y desde el equipo de gobierno, con esta reforma, queremos mostrar nuestro compromiso con que cuenten con las mejores instalaciones y condiciones posibles para desarrollar su importante labor”.