Este es el chef que mejor cocina el arroz a banda en Castelló

El III Concurso de Arroz a Banda celebrado este lunes en la plaza de la Panderola del Grau ha coronado al Restaurante Pistorum (Onda), cuyo chef es Adrián Merenciano, como ganador de esta edición en la que han participado 40 chefs de prestigio. Le acompañan en el podio Restaurante Mediterráneo (Grau de Castelló) y Restaurante Al D’Emilio (Vila-real), mientras que en la categoría de estudiantes el primer puesto ha sido para Leo Sarrió y Kike Fuster. El evento, que ha contado con la asistencia de Ester Giner, tenienta de alcalde del Grao, y Arantxa Miralles, concejala de Turismo, y ha reunido a profesionales y jóvenes talentos de la cocina en un ambiente festivo y gastronómico.

Miralles ha destacado que “el Concurso de Arroz a Banda ha demostrado un año más la capacidad de Castellón para combinar tradición e innovación culinaria. La calidad de los platos presentados por los participantes ha sido de muy alto nivel, y la presencia de estudiantes demuestra que nuestra gastronomía sigue contando con un relevo generacional con gran talento y creatividad”.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, junto a los ganadores del certamen. / med

“Cada edición nos sorprende por la pasión y profesionalidad de los cocineros, así como por la implicación del público, que disfruta del espectáculo culinario mientras descubre nuevas formas de reinterpretar el arroz a banda. Este concurso es un escaparate excepcional de nuestra identidad mediterránea, y la presencia de chefs de distintos países refuerza el carácter internacional que ha alcanzado Castellón en el panorama gastronómico”, ha indicado Miralles.

Diversidad de propuestas

La diversidad de propuestas presentadas en el concurso y la procedencia de los participantes han dado a esta edición un carácter internacional. Prueba de ello es que entre los aspirantes se encontraban chefs de un restaurante irlandés, otro francés y un tercero asiático. Para Miralles “esta combinación de tradición local con influencias internacionales refuerza la proyección de Castellón como referente culinario, capaz de atraer talento y creatividad de diferentes partes del mundo”.

Adrián Merenciano, ganador del III Concurso de Arroz a Banda de Castelló. / Mediterráneo

Por su parte, Ester Giner ha afirmado que “el Concurso de Arroz a Banda es una cita consolidada en nuestro calendario y un ejemplo de cómo la gastronomía dinamiza nuestra ciudad. La plaza de la Panderola ha vibrado hoy con el talento de los participantes, y desde el Grao celebramos el éxito de este certamen que pone en valor nuestra cultura, nuestros productos y nuestro turismo”.

El certamen, impulsado por el Patronato Municipal de Turismo, ha contado con un jurado profesional que ha valorado sabor, presentación y técnica de cada propuesta. Los premios han sido 1.000 euros, trofeo y diploma para el primer clasificado; 500 euros, trofeo y diploma para el segundo; y 300 euros, trofeo y diploma para el tercero. Han participado profesionales del sector hostelero y gastronómico, acompañados de un ayudante.